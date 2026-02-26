बदलते मौसम के दौरान इन बातों का रखें खास ध्यान, रहेंगे स्वस्थ

बदलते मौसम के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। ये बदलाव हमें बीमारियों का शिकार भी बना सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। बदलते मौसम के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है, जिसके कारण सर्दी-खांसी, बुखार और फ्लू जैसी समस्याएं होने लगती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बदलते मौसम के दौरान स्वस्थ रह सकते हैं।

#1 शरीर को पानी से भरपूर रखें बदलते मौसम के दौरान शरीर को पानी से भरपूर रखना बहुत जरूरी है। पानी पीने से शरीर में जरूरी तत्वों का संतुलन बना रहता है और शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा पानी पीने से त्वचा का निखार भी बढ़ता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। लाभ के लिए दिनभर में 8 से 10 गिलास पानी पीने की आदत डालें। साथ ही नारियल पानी, ताजे फलों का रस और सूप आदि भी पिएं।

#2 भोजन में जरूरी पोषक तत्वों को शामिल करें बदलते मौसम के दौरान भोजन में जरूरी पोषक तत्वों को शामिल करना भी अहम है। इसके लिए हरी सब्जियां, फल, सूखे मेवे, दाल, चना, छोले, राजमा, मूंगफली, गेहूं, जौ और चावल आदि का सेवन करें। इनमें विटामिन, जिंक, आयरन और अन्य जरूरी तत्व होते हैं, जो शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही हड्डियों को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं।

#3 सोने का सही समय तय करें बदलते मौसम के दौरान सोने का सही समय तय करना भी जरूरी है। इसके लिए सोने और जागने का एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसे हर दिन पालन करें। इससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा और आपको पर्याप्त आराम मिलेगा। इसके अलावा सोने से पहले अपने कमरे की लाइट बंद कर दें और फोन को साइलेंट करके रखें। अच्छी नींद के लिए यह आदतें अपनाई जा सकती हैं।

#4 हाथों को साफ रखें बदलते मौसम के दौरान हाथों को साफ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हाथों की गंदगी बीमारियों का कारण बन सकती है। इसलिए खाने से पहले और बाद में, बाथरूम जाने के बाद और बाहर से घर आने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से साफ करें। अगर आपके पास साबुन और पानी न हो तो आप अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों की सफाई के लिए यह आदतें अपनाई जा सकती हैं।