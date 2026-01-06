ऊनी शॉल का इस तरह से रखें ख्याल, लंबे समय तक रहेगी नई जैसी

ऊनी शॉल सर्दियों के दौरान गर्माहट देने के साथ-साथ स्टाइलिश लुक भी देती है। हालांकि, इसे पहनने और रखने में थोड़ी सावधानी बरतनी होती है ताकि यह लंबे समय तक नई जैसी बनी रहे। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी ऊनी शॉल का सही तरीके से ख्याल रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी शॉल को साफ-सुथरा और सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 गर्म पानी से धोने से बचें ऊनी शॉल को धोते समय गर्म पानी का उपयोग न करें क्योंकि इससे शॉल की बनावट खराब हो सकती है। गर्म पानी ऊन के रेशों को कमजोर कर देता है, जिससे शॉल फट सकती है या उसका आकार बिगड़ सकता है। हमेशा ठंडे पानी का उपयोग करें और हल्के साबुन का इस्तेमाल करें ताकि शॉल की नर्मी बनी रहे। ठंडे पानी से धोने से शॉल की चमक और मुलायमियत भी बरकरार रहती है।

#2 मशीन की बजाय हाथों से धोएं ऊनी शॉल को मशीन में धोना सही तरीका नहीं होता है क्योंकि इससे शॉल की बनावट बिगड़ सकती है। मशीन में धोने से शॉल फट सकती है या उसका आकार बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा इसे हाथों से धोएं। इसके लिए आप हल्के गुनगुने पानी और थोड़ा सा शैंपू या साबुन का उपयोग कर सकते हैं। हाथों से धोने से शॉल की नर्मी बनी रहती है और वह लंबे समय तक नई जैसी दिखती है।

#3 धूप में सुखाने से बचें धूप में ऊनी शॉल सुखाने से उसके रंग फीके पड़ सकते हैं और रेशों पर बुरा असर पड़ सकता है। धूप सीधे तौर पर ऊन के रेशों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे शॉल की चमक कम हो जाती है। इसलिए इसे हमेशा छायादार जगह पर सुखाना बेहतर होता है। आप चाहें तो शॉल को एक हेंगर पर लटका कर किसी कमरे में रख सकते हैं जहां धूप न आए। इससे शॉल जल्दी सूख जाएगी।

#4 अलमारी में सही तरीके से रखें ऊनी शॉल को अलमारी में रखते समय ध्यान रखें कि वह सही तरीके से लटकी हो या मोड़ी गई हो ताकि उसकी सिलवटें न पड़ें। अगर आप इसे लटकाकर रखते हैं तो प्लास्टिक की जगह लकड़ी की कोट हैंगर का उपयोग करें क्योंकि प्लास्टिक से बदबू आ सकती है। अगर आप मोड़कर रखते हैं तो पेपर शीट लगाकर मोड़ें ताकि सिलवटें न पड़े और बदबू भी न आए।