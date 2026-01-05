ऊन के कोट का इस तरह से रखें ध्यान, सालों-साल रहेंगे नए जैसे

ठंड से बचाने के साथ-साथ ऊन के कोट स्टाइलिश लुक भी देते हैं, लेकिन अगर इनसे जुड़ी छोटी-छोटी बातों का ध्यान न रखा जाए तो ये जल्द ही पुराने लगने लगते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने ऊन के कोट का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। इनसे न सिर्फ आपके कोट की उम्र बढ़ेगी, बल्कि वे हमेशा नए जैसे दिखेंगे।

#1 कोट को धोने से पहले इन बातों का रखें ध्यान सबसे पहले ऊन के कोट को धोने से पहले उस पर लगे लेबल पर दी गई सफाई संबंधी निर्देशों को पढ़ें। अगर कोट पर लेबल नहीं लगा हुआ है तो उसे हाथ से ठंडे पानी और तरल साबुन से धोएं। इसके लिए पहले एक बाल्टी में ठंडा पानी लें, फिर इसमें थोड़ा तरल साबुन डालकर अच्छे से मिलाएं। अब कोट को 5-10 मिनट के लिए इसमें भिगोकर छोड़ दें। इसके बाद कोट को ठंडे पानी से धोएं।

#2 कोट को धोने के लिए इस चीज का करें इस्तेमाल ऊनी कोट को धोने के लिए आप सफेद सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पहले एक बाल्टी में पानी भरकर उसमें आधा कप सफेद सिरका डालें, फिर इसमें कोट को 5 मिनट के लिए भिगोएं। इसके बाद कोट को ठंडे पानी से धो लें। इससे न केवल कोट साफ होगा, बल्कि उसकी चमक भी बरकरार रहेगी। सफेद सिरका ऊन के कपड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना गंदगी को दूर कर सकता है।

#3 कोट को सुखाने के लिए करें ये काम कोट को धोने के बाद उसे सुखाने का तरीका भी अहम है। कभी भी गीला कोट सीधे धूप में न सुखाएं क्योंकि इससे उसका रंग फीका पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप गीले कोट को हवा वाले स्थान पर उलटा करके सुखाएं। इससे वह धीरे-धीरे सूखेगा और उसका रंग भी सुरक्षित रहेगा। इस प्रक्रिया से कोट की गुणवत्ता बनी रहेगी और वह लंबे समय तक नया जैसा दिखेगा।

