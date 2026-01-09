ट्रेंच कोट पहनने के बाद इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगा नुकसान

ट्रेंच कोट एक ऐसा फैशनेबल और आरामदायक परिधान है, जो ठंडे मौसम में पहनने के लिए आदर्श है। हालांकि, इसे ठीक से बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि यह लंबे समय तक सही रहे। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने ट्रेंच कोट की देखभाल कर सकते हैं और उसे नई जैसा बनाए रख सकते हैं। सही तरीके से देखभाल करने पर आपका ट्रेंच कोट हमेशा आकर्षक दिखेगा।

#1 ट्रेंच कोट को धोने का सही तरीका अपनाएं ट्रेंच कोट को धोने से पहले लेबल पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। ज्यादातर ट्रेंच कोट ऊन या मोटे कपड़े से बने होते हैं, जिन्हें हाथ से धोना बेहतर होता है। अगर मशीन में धो रहे हैं तो नाजुक चक्र का उपयोग करें और ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। साबुन की मात्रा कम रखें ताकि कपड़े की गुणवत्ता बनी रहे। इसके अलावा कोट को उल्टा कर के धोएं ताकि उसकी बाहरी सतह सुरक्षित रहे।

#2 ट्रेंच कोट को सुखाने का सही तरीका अपनाएं धोने के बाद ट्रेंच कोट को हवा में सुखाना सबसे अच्छा होता है। इसे सीधे धूप में न सुखाएं क्योंकि इससे रंग फीका पड़ सकता है और कपड़ा सिकुड़ सकता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे हवादार जगह पर लटकाकर सूखने दें। अगर संभव हो तो एक कपड़े की रैक पर रखें ताकि हवा चारों ओर से फैल सके और कोट अच्छी तरह से सूख जाए। इस तरह आपका ट्रेंच कोट हमेशा नया जैसा दिखेगा।

#3 ट्रेंच कोट को स्टोर करने का सही तरीका अपनाएं जब ठंड का मौसम खत्म हो जाए तो अपने ट्रेंच कोट को सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है। इसे साफ-सुथरा करके अलमारी में रखें और प्लास्टिक बैग की बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करें ताकि हवा प्रवाह बना रहे। अगर आपके पास कपड़े की कीटनाशक गोलियां हैं तो उन्हें भी थैले में रखें ताकि कीड़े न लगें। इसके अलावा कोट को मोड़कर रखने की बजाय लटकाकर रखें ताकि उसकी सिलवटें न पड़े और वह हमेशा तैयार रहे।

#4 ट्रेंच कोट पर प्रेस करने का सही तरीका अपनाएं अगर आपके ट्रेंच कोट पर सिलवटें आ गई हैं तो उसे प्रेस करना जरूरी हो जाता है। प्रेस करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि कोट पूरी तरह से सूखा हो। गर्म इस्त्री का उपयोग न करें क्योंकि इससे कपड़ा जल सकता है, बल्कि मध्यम तापमान पर प्रेस करें। इसके अलावा कोट पर ज्यादा जोर न डालें ताकि उसकी सिलवटें न पड़े और वह सही दिखे। इस तरह आपके ट्रेंच कोट की देखभाल करना आसान हो जाएगा।