मलमल कपड़े पहनते हैं तो उनके लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं होगा कोई नुकसान

मलमल कपड़े अपनी नरमियत और आरामदायक अनुभव के लिए बहुत पसंद किए जाते हैं। इन कपड़ों की देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये जल्दी खराब हो सकते हैं। अगर आप मलमल कपड़ों की देखभाल करने का सही तरीका नहीं जानते हैं तो ये जल्दी खराब हो सकते हैं। आइए आज हम आपको मलमल कपड़ों की देखभाल के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जो कपड़ों को लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हैं।

#1 मलमल कपड़ों को धोते समय इन बातों का रखें ध्यान मलमल कपड़ों को धोते समय हल्के साबुन का उपयोग करें। तेज रसायनों वाले साबुन से दूर रहें क्योंकि ये कपड़ों के धागों को कमजोर कर सकते हैं। ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और कपड़ों को धीरे-धीरे हाथ से धोएं। अगर संभव हो तो मशीन की बजाय हाथ से धोएं। इससे कपड़ों की नरमियत बनी रहती है और वे लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं। मलमल कपड़ों को धोते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

#2 मलमल कपड़ों को सुखाते समय अपनाएं ये तरीका मलमल कपड़ों को सुखाते समय हमेशा हवा में सुखाएं, न कि धूप में। धूप में सूखाने से रंग फीका पड़ सकता है और कपड़े सख्त हो सकते हैं। कपड़ों को सीधा फैलाकर छाया में सुखाएं ताकि वे प्राकृतिक रूप से सूखें और उनकी नरमियत बनी रहे। अगर आप मशीन ड्रायर का उपयोग कर रहे हैं तो उसे कम तापमान पर रखें और कपड़ों को निकालकर तुरंत लटका दें ताकि वे बिना सलवटों के रहें।

Advertisement

#3 मलमल कपड़ों को रखने का सही तरीका मलमल कपड़ों को रखने के लिए उन्हें सही तरीके से मोड़कर या लटका कर रखें। अगर आप उन्हें अलमारी में लटका रहे हैं तो हुक्स का उपयोग करें जो कपड़ों को ठीक से पकड़ सकें। अगर आप उन्हें मोड़ कर रख रहे हैं तो उन्हें नरम कपड़ों के लिए बने अलग-अलग सेक्शन में रखें ताकि वे आपस में उलझें नहीं। इस तरह आपके मलमल कपड़े हमेशा नए जैसे दिखेंगे और जल्दी खराब भी नहीं होंगे।

Advertisement

#4 मलमल कपड़ों पर इस्त्री करते समय इन बातों का रखें ध्यान अगर आपके मलमल कपड़ों पर सलवटें आ गई हैं तो उन्हें हटाने के लिए इस्त्री करें, लेकिन ध्यान रखें कि इस्त्री बहुत गर्म न होनी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप कपड़ों को हल्का गीला करके इस्त्री करें ताकि सलवटें आसानी से हट जाएं और कपड़े की नरमियत बनी रहे। इसके अलावा कपड़ों को इस्त्री करते समय उन्हें धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक करें ताकि वे जल्दी खराब न हों और हमेशा नए जैसे दिखें।