सर्दियों के दौरान नींबू के पौधे की ऐसे करें देखभाल, मिलेगा भरपूर लाभ
क्या है खबर?
नींबू का पौधा न केवल आपके बागान को सुंदर बनाता है, बल्कि यह विटामिन-C और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर नींबू देने में भी मदद करता है। सर्दियों के दौरान इस पौधे की देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ आसान तरीके अपनाकर आप इसे स्वस्थ रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको नींबू के पौधे की सर्दियों में देखभाल के लिए जरूरी तरीके बताएंगे, जिससे आपका पौधा हर मौसम में खुशहाल रहे।
#1
सही जगह चुनें
नींबू के पौधे के लिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। सर्दियों में पौधे को ऐसे स्थान पर रखें जहां उसे पर्याप्त धूप मिल सके। सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है क्योंकि यह पौधे को गर्म रखती है और उसे ठंड से बचाती है। अगर आप पौधे को घर के अंदर रख रहे हैं तो इसे खिड़की के पास रखें, जहां प्राकृतिक रोशनी अधिक होती है। इससे पौधे को सही मात्रा में प्रकाश मिलेगा और वह स्वस्थ रहेगा।
#2
पानी का सही तरीका अपनाएं
सर्दियों में नींबू के पौधे को कम पानी की जरूरत होती है। मिट्टी को देखें, अगर वह सूखी लगती है तो ही पानी दें। ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं, जिससे पौधा खराब हो सकता है। बेहतर होगा कि आप हल्का पानी दें ताकि मिट्टी नम रहे, लेकिन गीली न हो। इससे पौधे की जड़ों को सही मात्रा में नमी मिलेगी और वह स्वस्थ रहेगा।
#3
खाद का इस्तेमाल करें
नींबू के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर खाद का इस्तेमाल करें। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट सबसे अच्छा विकल्प होता है क्योंकि यह पौधे को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। खाद को पौधे की जड़ों के आसपास डालें और हल्का पानी दें ताकि वह अच्छी तरह से मिल जाए। इससे पौधे की वृद्धि बेहतर होगी और वह हर मौसम में खुशहाल रहेगा।
#4
ठंड से बचाएं
सर्दियों की ठंड नींबू के पौधे पर बुरा असर डाल सकती है इसलिए इसे ठंड से बचाना जरूरी है। अगर आपका पौधा बालकनी या खुले मैदान में है तो उसे किसी छतरी या कपड़े से ढक दें ताकि उसे सीधी ठंडी हवा न लगे। इसके अलावा अगर संभव हो तो रात के समय पौधे को घर के अंदर ले आएं या किसी गर्म स्थान पर रखें। इससे पौधा स्वस्थ रहेगा और नींबू भी अच्छे आएंगे।
#5
नियमित रूप से छंटाई करें
नींबू के पौधे की नियमित छंटाई करना भी जरूरी है ताकि उसमें नई शाखाएं और फल आ सकें। सूखी या मरी हुई टहनियों को काट दें ताकि नई टहनियां निकल सकें और पौधे को अच्छी हवा मिल सके। इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने नींबू के पौधे को सर्दियों में भी स्वस्थ रख सकते हैं और भरपूर नींबू प्राप्त कर सकते हैं।