गलीचे को हमेशा नया जैसा दिखाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गलीचे आपके घर को एक खास लुक देते हैं, लेकिन उन्हें साफ और ताजा बनाए रखना एक चुनौती होती है। गलीचे पर जमी धूल-मिट्टी और दाग-धब्बे उन्हें पुराना दिखा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप अपने गलीचे को हमेशा नए जैसा दिखा सकते हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने गलीचे को लंबे समय तक अच्छा रख सकते हैं।

#1 नियमित सफाई है जरूरी गलीचे पर नियमित रूप से सफाई करना बहुत जरूरी है। इससे धूल-मिट्टी और छोटे कण आसानी से निकल जाते हैं। हफ्ते में कम से कम दो बार सफाई करनी चाहिए। अगर आपके गलीचे पर ज्यादा धूल-मिट्टी जमा हो गई है तो वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करें। इससे गहरी सफाई होती है और गलीचा नया जैसा दिखता है। इससे गंदगी हटाने में भी आसानी होती है और गलीचे की उम्र बढ़ती है।

#2 दाग हटाने के लिए तुरंत करें प्रयास अगर गलीचे पर कोई दाग लग गया है तो उसे तुरंत हटाने की कोशिश करें। इसके लिए पहले गंदे हिस्से पर ठंडा पानी डालें और हल्के साबुन या शैंपू से रगड़ें। ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न डालें क्योंकि इससे गलीचा खराब हो सकता है। दाग हटाने के बाद गलीचे को हवा में सुखाएं ताकि वह जल्दी सूख जाए और नया जैसा दिखे। इस तरह आप अपने गलीचे को लंबे समय तक अच्छा रख सकते हैं।

#3 गलीचे को धूप में सुखाएं गलीचे को धूप में सुखाना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है जिससे उसकी ताजगी बनी रहती है। महीने में एक बार गलीचे को धूप में फैलाकर रखें ताकि उसमें से नमी निकल जाए और वह ताजा महसूस हो।धूप में सुखाने से गंध भी दूर होती है और गलीचा नया जैसा दिखता है। इसके अलावा धूप से कीटाणु भी मर जाते हैं, जिससे गलीचे की उम्र बढ़ती है और वह लंबे समय तक अच्छा बना रहता है।

#4 गलीचे को उल्टा करके धोएं गलीचे को धोते समय उसे उल्टा करके धोना चाहिए ताकि उसकी ऊन या कपड़ा खराब न हो। इसके लिए पहले एक बाल्टी में गर्म पानी लें और उसमें हल्का सा डिटर्जेंट मिलाएं। अब गलीचे को उल्टा करके इसमें डालें और 10-15 मिनट तक भिगोने दें। इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। ध्यान रखें कि ज्यादा जोर न लगाएं क्योंकि इससे गलीचा खराब हो सकता है।