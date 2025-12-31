बेसेट हाउंड कुत्ते का इस तरह से रखें ध्यान, रहेगा स्वस्थ

बेसेट हाउंड एक अनोखे आकार और लंबे कानों वाले कुत्ते की नस्ल है। ये कुत्ते अपनी प्यारी दिखावट और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इनका पालन-पोषण थोड़ा खास होता है। अगर आप बेसेट हाउंड को अपनाने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। इस लेख में हम आपको बेसेट हाउंड की देखभाल से जुड़ी पांच महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं।

#1 नियमित एक्सरसाइज है जरूरी बेसेट हाउंड को सेहतमंद रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये कुत्ते ज्यादा दौड़ने या खेलने में उतने उत्साहित नहीं होते, जितना अन्य नस्लों के कुत्ते होते हैं। इसलिए इन्हें दिन में 30 मिनट की सैर करवाना या हल्का-फुल्का खेलना सुनिश्चित करें। इससे न केवल इनका शरीर तंदुरुस्त रहता है, बल्कि मानसिक रूप से भी ये संतुष्ट रहते हैं। इसके अलावा इइनकी ऊर्जा का सही उपयोग होता है और वे अधिक खुश रहते हैं।

#2 आहार पर ध्यान दें बेसेट हाउंड का खानपान उनके स्वास्थ्य पर बड़ा असर डाल सकता है। इन्हें अच्छा और पौष्टिक खाना दें, जो प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर हो। इसके अलावा समय-समय पर ताजा पानी उपलब्ध कराते रहें ताकि ये हमेशा पानी पीते रहें। कभी भी इन्हें इंसानों का खाना न दें क्योंकि इससे पेट की समस्याएं हो सकती हैं। बेसेट हाउंड को संतुलित आहार देना बहुत जरूरी है ताकि ये स्वस्थ और सक्रिय रह सकें।

#3 कानों की सफाई रखें बेसेट हाउंड के लंबे कान जल्दी गंदे हो सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इनके कानों की सफाई नियमित रूप से करें। गीले कपड़े या खास कान की सफाई वाले टिश्यू का उपयोग करके इनके कानों को साफ करें। अगर आपको लगता है कि इनके कानों में समस्या हो रही है तो तुरंत पशु डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते इलाज हो सके और आपका प्यारा दोस्त स्वस्थ रहे।

#4 नियमित पशु डॉक्टर से जांच कराएं बेसेट हाउंड की सेहत की निगरानी के लिए नियमित रूप से पशु डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। हर छह महीने में एक बार पशु डॉक्टर से मिलकर इनकी सेहत की जांच करवाएं और जरूरी टीके लगवाएं। इससे किसी भी प्रकार की बीमारी का समय रहते पता चल सकता है और उसका इलाज जल्दी हो सकता है। इसके अलावा इनकी डाइट और जीवनशैली पर भी पशु डॉक्टर से सलाह लें ताकि इनकी सेहत बेहतर बनी रहे।