सर्दियों के दौरान वेलवेट साड़ी में लुक लगेगा स्टाइलिश, इन 5 बातों का रखें ध्यान

वेलवेट साड़ी सर्दियों में एक बेहतरीन विकल्प है। यह न केवल आपको गर्म रखती है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखाती है। वेलवेट साड़ी को सही तरीके से पहनने और स्टाइल करने से आप किसी भी मौके पर खास दिख सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप वेलवेट साड़ी को और भी आकर्षक बना सकती हैं। सही रंगों का चयन करें और हल्के गहने पहनें।

#1 सही रंगों का चयन करें वेलवेट साड़ी चुनते समय रंगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सर्दियों में गहरे रंग जैसे मरून, नीला या हरा चुनें। ये रंग न केवल आपको गर्म रखेंगे, बल्कि आपके लुक को भी खास बनाएंगे। अगर आप थोड़ी अलग दिखना चाहती हैं तो थोड़े चमकीले रंग जैसे लाल या बैंगनी भी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आप अपनी त्वचा के रंग के अनुसार भी रंग चुन सकती हैं ताकि आपका लुक और भी निखरे।

#2 ब्लाउज डिजाइन पर दें ध्यान वेलवेट साड़ी के साथ ब्लाउज का डिजाइन भी अहम होता है। आप हाई नेक या बिना कंधे वाला ब्लाउज चुन सकती हैं, जो आपके लुक को और भी खास बनाएंगे। इसके अलावा आप छोटे स्लीव्स या बिना स्लीव्स वाला ब्लाउज भी पहन सकती हैं, जो आजकल बहुत चलन में हैं। ब्लाउज का फिटिंग भी सही होना चाहिए ताकि वह आपको आरामदायक महसूस कराए और साथ ही आपके शरीर की आकृति को भी उभार सके।

#3 पल्लू को अलग अंदाज में ड्रेप करें वेलवेट की साड़ी का पल्लू ड्रेप करते समय थोड़ा अलग अंदाज अपनाएं। आप पल्लू को पेटीकोट पर अच्छी तरह से फिक्स करें ताकि वह खुल न सके और आरामदायक महसूस हो। पल्लू को कंधे पर अच्छे से सेट करें ताकि वह पूरे लुक को पूरा कर सके। इसके अलावा पल्लू को थोड़ा सा पीछे की ओर खींचें ताकि आपकी पीठ का हिस्सा भी खूबसूरत दिखे और आप आसानी से चल सकें।

#4 हल्के गहने पहनें वेलवेट की साड़ी के साथ हल्के गहने पहनें, जो आपके लुक को संतुलित करें। भारी गहने पहनने से आपका लुक बहुत बनावटी लग सकता है, इसलिए हल्के झुमके या पतली चेन पहनें। इसके अलावा आप हाथों में पतली कंगन या अंगूठी भी पहन सकती हैं, जो आपके लुक को और भी आकर्षक बनाएंगे। इन हल्के गहनों से आपका पूरा लुक शाही लगेगा और आप किसी भी मौके पर खास दिखेंगी।