महिलाओं के लिए स्टाइलिश विकल्प हो सकता है स्ट्राइप्ड ब्लेजर, ऐसे करें स्टाइल

आजकल फैशन की दुनिया में स्ट्राइप्ड ब्लेजर का चलन बढ़ता जा रहा है। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि आपको स्टाइलिश भी दिखाता है। स्ट्राइप्ड ब्लेजर को सही तरीके से पहनने पर आप किसी भी अवसर पर आकर्षक दिख सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप स्ट्राइप्ड ब्लेजर को अपने कपड़ों का अहम हिस्सा बना सकती हैं और हर मौके पर शानदार दिख सकती हैं।

#1 सही फिटिंग का चयन करें स्ट्राइप्ड ब्लेजर की फिटिंग सबसे जरूरी होती है। अगर आपका ब्लेजर सही फिटिंग का होगा तो वह आपको सबसे बेहतर लुक देगा। ध्यान रखें कि ब्लेजर न ज्यादा टाइट हो और न ही ज्यादा ढीला। सही फिटिंग वाला ब्लेजर आपके शरीर की आकृति को उभारता है और आपको आत्मविश्वास देता है। इसके अलावा सही फिटिंग वाला ब्लेजर पहनकर आप किसी भी मौके पर आकर्षक दिख सकती हैं।

#2 रंगों का मेल करें स्ट्राइप्ड ब्लेजर चुनते समय उसके रंगों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपका ब्लेजर काले और सफेद धारियों वाला है तो इसे नीली जींस या काले पैंट्स के साथ पहनें। अगर आपका ब्लेजर हल्के रंगों का है तो इसे हल्के रंग की स्कर्ट या पैंट्स के साथ मिलाएं। इस तरह आप अपने लुक को संतुलित रख सकती हैं और हर मौके पर आकर्षक दिख सकती हैं।

#3 सही एक्सेसरीज का चयन करें स्ट्राइप्ड ब्लेजर के साथ सही गहने पहनना बहुत जरूरी है ताकि आपका लुक पूरा हो सके। अगर आपका ब्लेजर हल्के रंग का है तो इसके साथ काले रंग की बेल्ट या बैग अच्छे लगते हैं, वहीं अगर आपका ब्लेजर गहरे रंग का है तो इसके साथ सफेद रंग की बेल्ट या बैग इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप हल्की एक्सेसरीज भी पहन सकती हैं ताकि आपका लुक और भी खास लगे।

#4 फुटवियर्स का चुनाव सोच-समझकर करें फुटवियर्स का चुनाव भी आपके पूरे लुक को प्रभावित करता है इसलिए इसे सोच-समझकर चुनें। स्ट्राइप्ड ब्लेजर के साथ हाई हील्स फुटवियर्स या फ्लैट फुटवियर्स दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस मौके पर जा रही हैं। ऑफिस के लिए फॉर्मल फुटवियर्स बेहतर होते हैं, जबकि पार्टी या खास मौकों पर हाई हील्स फुटवियर्स पहन सकती हैं ताकि आपका लुक और भी खास लगे।