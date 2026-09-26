प्रिंटेड कपड़ों को स्टाइल करना पसंद है? इन 5 बातों का ध्यान रखकर मिलेगा ट्रेंडी लुक

जब आप प्रिंटेड कपड़े पहन रही हों तो गहनों का चयन करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। भारी गहने पहनने से आपका लुक बहुत बनावटी लग सकता है।

हल्के और सादे गहनों का चयन करें, जैसे कि छोटी बालियां या पतली चूड़ियां। इससे आपका लुक संतुलित रहेगा और आप ज्यादा बनावटी नहीं लगेंगी।

इसके अलावा सादे गहनों से आपका पहनावा आकर्षक और आरामदायक, दोनों दिखेगा। इस तरह आप बिना किसी झिझक के अपने प्रिंटेड कपड़ों को स्टाइल कर सकती हैं।