सर्दियों के दौरान गाउन को स्टाइल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, दिखेंगी बेहद खूबसूरत

गाउन एक ऐसा परिधान है, जो हर मौसम में पहना जा सकता है। सर्दियों में गाउन को स्टाइल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही एक्सेसरीज और कपड़ों के मेल से आप इसे बेहद खूबसूरत बना सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप सर्दियों में भी गाउन पहनकर स्टाइलिश दिख सकती हैं और ठंड से भी बचे रह सकती हैं।

#1 लेयरिंग करें सर्दियों में गाउन पहनते समय लेयरिंग का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका है। आप अपने गाउन के ऊपर एक गर्म जैकेट या कोट पहन सकती हैं, जो आपको ठंड से बचाएगा और साथ ही आपके लुक को भी खास बनाएगा। इसके अलावा आप एक लंबी शॉल या दुपट्टा भी जोड़ सकती हैं, जो आपके गाउन के साथ अच्छा लगेगा और आपको गर्म रखेगा। इस तरह आप स्टाइलिश दिखेंगी और ठंड से भी बच सकेंगी।

#2 सही फुटवियर्स चुनें फुटवियर्स का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे आरामदायक होने चाहिए और आपके गाउन के साथ मेल खाते हों। सर्दियों में हाई हील्स फुटवियर्स बजाय बूट्स पहनना बेहतर होता है क्योंकि ये आपके पैरों को गर्म रखते हैं और साथ ही आपके लुक को भी खास बनाते हैं। अगर आप लंबे बूट्स नहीं पहनना चाहती हैं तो टखने तक के बूट्स भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आपका लुक स्टाइलिश और आरामदायक रहेगा।

#3 गर्म कपड़ों का चयन करें गाउन के नीचे गर्म कपड़े पहनना न भूलें ताकि आप ठंड से बच सकें। आप नीचे एक पतली लेगिंग या पैंट पहन सकती हैं, जो आपके गाउन के साथ अच्छी लगेगी। इसके अलावा आप नीचे एक गर्म टॉप भी पहन सकती हैं, जो आपकी त्वचा को गर्म रखेगा और आपके गाउन को भी पूरा करेगा। इस तरह आप न केवल ठंड से बचेंगी, बल्कि आपका लुक भी बेहद खास और स्टाइलिश लगेगा।

#4 हल्का मेकअप करें सर्दियों में मेकअप करते समय ध्यान रखें कि वह हल्का होना चाहिए ताकि आपका चेहरा तरोताजा दिखे। आप हल्के रंग की लिपस्टिक और थोड़ा-सा ब्लश लगा सकती हैं, जिससे आपका चेहरा निखरा हुआ लगेगा। इसके अलावा आंखों पर हल्का-सा काजल और मस्कारा लगाएं ताकि आपकी आंखें बड़ी-बड़ी दिखें। इस तरह का मेकअप न केवल आपके चेहरे को ताजगी देगा बल्कि आपके गाउन के साथ भी मेल खाएगा।