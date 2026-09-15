2 रंगों के कपड़े पहनने का शौक है? जानिए इन्हें स्टाइल करने के आसान तरीके

2 विपरीत रंगों के कपड़ों को स्टाइल करते समय उनकी फिटिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आपका कोई कपड़ा ढीला होगा तो वह आपको बेढंगा दिखा सकता है, इसलिए हमेशा सही फिटिंग वाले कपड़े ही चुनें।

इसके अलावा अगर आप किसी खास मौके पर जा रही हैं तो वहां के माहौल के अनुसार कपड़ों की फिटिंग चुनें, ताकि आप आराम महसूस करें और स्टाइलिश भी दिखें।

आप ढीली पैंट के साथ टाइट टॉप या विपरीत फिट भी बना सकती हैं।