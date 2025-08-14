धोती पैंट के साथ कुर्ती पहनना चाहती हैं? ऐसे करें स्टाइल 

धोती पैंट के साथ कुर्ता पहनना एक अनोखा और स्टाइलिश तरीका है, जिससे आप किसी भी अवसर पर आकर्षक दिख सकती हैं। यह पोशाक न केवल आरामदायक होती है, बल्कि इसे आप अपने व्यक्तिगत स्टाइल के हिसाब से भी ढाल सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने धोती-पैंट और कुर्ता लुक को और भी खास बना सकती हैं।

#1 हल्के रंगों का चयन करें धोती पैंट के साथ हल्के रंगों की कुर्तियां सबसे अच्छी लगती हैं। जैसे सफेद, पीला, हल्का नीला या गुलाबी रंग की कुर्तियां आपके पूरे लुक को निखार देती हैं। इन रंगों से न केवल आप ताजगी महसूस करेंगी, बल्कि गर्मियों में ठंडक भी मिलेगी। इसके अलावा हल्के रंगों की कुर्तियां आपको एक साफ-सुथरा और आकर्षक लुक देंगी, जो किसी भी अवसर पर पहनने के लिए उपयुक्त हैं।

#2 प्रिंटेड कुर्तियां चुनें अगर आप कुछ अलग और मजेदार चाहती हैं तो प्रिंटेड कुर्तियां आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। फूलों के डिजाइन, ज्योमेट्री वाले पैटर्न या अनोखे डिज़ाइन वाली कुर्तियां आपके धोती-पैंट लुक को और भी खास बनाएंगी। इन डिजाइनों के साथ आप अपनी व्यक्तिगतता को भी दर्शा सकती हैं और अपने स्टाइल में एक नया ट्विस्ट ला सकती हैं। प्रिंटेड कुर्तियां न केवल आकर्षक दिखती हैं, बल्कि इन्हें पहनकर आप आराम महसूस भी करेंगी।

#3 गहनों का सही मेल करें अपने धोती-पैंट और कुर्ता लुक को पूरा करने के लिए सही गहनों का चयन करना बहुत जरूरी है। छोटे झुमके, हाथों में चूड़ियां या कलाई पर एक सुंदर घड़ी आपके पूरे लुक को निखार देंगी। इसके अलावा एक छोटा सा क्लच बैग भी आपके स्टाइल को खास बना सकता है। गहनों का सही मेल करके आप अपने कपड़ों की सुंदरता को और भी बढ़ा सकती हैं और एक आकर्षक लुक पा सकती हैं।

#4 फुटवियर्स पर ध्यान दें फुटवियर्स का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि वे आरामदायक होने चाहिए साथ ही आपके पूरे लुक के साथ मेल खाना चाहिए। फ्लैट सैंडल या ब्लॉक हील्स दोनों ही अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अगर आप पूरे दिन चलना फिरना चाहती हैं तो फ्लैट सैंडल सबसे अच्छा विकल्प होंगी क्योंकि ये आरामदायक होती हैं और चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, वहीं अगर आपको थोड़ा ऊंचा दिखना पसंद है तो हल्के ऊंचे जूते भी चुन सकती हैं।