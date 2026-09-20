पीले नहीं पड़ेंगे आपके सफेद कपड़े, बस रखें इन 5 बातों का खास ध्यान

सफेद कपड़ों को हमेशा धूप से दूर रखें, क्योंकि धूप भी उनके रंग को पीला कर सकती है।

अगर आप अपने सफेद कपड़ों को अलमारी में रखते हैं तो उन्हें किसी गहरे रंग के कपड़े के साथ न रखें।

इसके अलावा अगर आप अपने सफेद कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो ध्यान रखें कि वे सीधे धूप में न रहें, बल्कि छांव में सुखाएं।

कुछ देर बाद जब ये सूख जाएं तो तुरंत इन्हें अंदर ले जाएं।