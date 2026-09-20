पीले नहीं पड़ेंगे आपके सफेद कपड़े, बस रखें इन 5 बातों का खास ध्यान

पीले नहीं पड़ेंगे आपके सफेद कपड़े, बस रखें इन 5 बातों का खास ध्यान
क्या है खबर?
सफेद कपड़े पहनना कई लोगों को पसंद होता है, लेकिन जब सफेद कपड़े पीले पड़ जाते हैं तो वे पहनने लायक नहीं लगते। सफेद कपड़ों का रंग बनाए रखने के लिए सही तरीके से देखभाल करना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने सफेद कपड़ों को सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं और उन्हें पीला पड़ने से भी बचा सकते हैं।
#1
धूप से दूर रखें
सफेद कपड़ों को हमेशा धूप से दूर रखें, क्योंकि धूप भी उनके रंग को पीला कर सकती है।
अगर आप अपने सफेद कपड़ों को अलमारी में रखते हैं तो उन्हें किसी गहरे रंग के कपड़े के साथ न रखें।
इसके अलावा अगर आप अपने सफेद कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो ध्यान रखें कि वे सीधे धूप में न रहें, बल्कि छांव में सुखाएं।
कुछ देर बाद जब ये सूख जाएं तो तुरंत इन्हें अंदर ले जाएं।
#2
डिटर्जेंट का कम उपयोग करें
अक्सर लोग सफेद कपड़ों को ज्यादा साफ-सुथरा रखने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे भी कपड़े पीले पड़ सकते हैं।
इसके बजाय आप हल्के साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नींबू के रस का उपयोग कर सकते हैं।
नींबू के रस में प्राकृतिक चमक लाने की क्षमता होती है, जो सफेद कपड़ों को चमकदार बनाती है और उन्हें पीला होने से बचाने में मदद करती है।
#3
कैमोमाइल या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें
कभी-कभी सफेद कपड़ों पर हल्के पीले धब्बे पड़ जाते हैं, जिन्हें हटाने के लिए आप कैमोमाइल या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए एक बाल्टी पानी में थोड़ी-सी कैमोमाइल की पंखुड़ियां या बेकिंग सोडा मिलाएं और उसमें अपने पीले धब्बों वाले कपड़े डालकर कुछ देर छोड़ दें।
इसके बाद कपड़े को सामान्य तरीके से पानी से धो लें। इससे धब्बे हट जाएंगे और कपड़ा नया जैसा दिखेगा।
#4
बंद डिब्बे में रखें
अगर आप लंबे समय तक अपने सफेद कपड़ों को स्टोर करना चाहते हैं तो उन्हें बंद डिब्बे में रखें, ताकि उनमें नमी और कीड़े न लग सकें।
बंद डिब्बे न केवल आपके कपड़ों को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि उन्हें किसी भी तरह के बाहरी नुकसान से भी बचाते हैं।
इसके अलावा बंद डिब्बे में रखे कपड़े लंबे समय तक ताजे रहते हैं और उनका रंग भी खराब नहीं होता है।
#5
नियमित रूप से हवा लगने दें
अपने स्टोर किए हुए सफेद कपड़ों को नियमित रूप से हवा लगने दें, ताकि उनमें नमी न जमा हो सके।
हर महीने कम से कम एक बार अपने स्टोर किए हुए कपड़ों को बाहर निकालें और कुछ देर धूप में रखें।
इससे न केवल कपड़े ताजे रहेंगे, बल्कि उनमें से किसी भी तरह की गंध भी दूर हो जाएगी।
इसके अलावा कपड़ों को हवा लगने से वे लंबे समय तक नए जैसे बने रहेंगे।