चॉकलेट बार्स को स्टोर करते समय इन बातों का रखें ध्यान, पिघलने का नहीं रहेगा डर
क्या है खबर?
पैकेज्ड चॉकलेट बार्स का सेवन करना बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद है। इन चॉकलेट बार्स का स्वाद इतना अच्छा होता है कि एक बार खा लिया तो बार-बार खाने का मन करता है। हालांकि, कई लोग पैकेज्ड चॉकलेट बार्स को खरीदकर घर ले आते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से स्टोर न करने के कारण उनका स्वाद बिगड़ जाता है। आइए आज हम आपको पैकेज्ड चॉकलेट बार्स को स्टोर करने के तरीके बताते हैं।
#1
पैकेज्ड चॉकलेट बार्स को धूप से रखें दूर
पैकेज्ड चॉकलेट बार्स को धूप वाले स्थान पर रखने से उनमें मौजूद दूध और चीनी के कण आपस में मिलकर एक खास गैस छोड़ने लगते हैं, जिससे उनका स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे में जब कभी भी आप पैकेज्ड चॉकलेट बार्स खरीदें तो उन्हें धूप वाले स्थान पर रखने के बजाय किसी ठंडी जगह पर रखें। इससे न सिर्फ चॉकलेट बार्स का स्वाद बरकरार रहेगा, बल्कि उनका रंग भी नहीं बदलेगा।
#2
पैकेज्ड चॉकलेट बार्स को गर्मी से बचाएं
पैकेज्ड चॉकलेट बार्स को गर्मी के संपर्क में आने से बचाना चाहिए, क्योंकि इससे भी उनका स्वाद बिगड़ सकता है। दरअसल, गर्मी के कारण चॉकलेट बार्स में मौजूद चर्बी और दूध के कण आपस में मिलकर एक खास गैस छोड़ने लगता है, जिससे उनका स्वाद खराब हो जाता है। इसके अलावा गर्मी के संपर्क में आने से चॉकलेट पिघल जाती है और स्वाद के साथ-साथ उसका आकार भी खराब हो जाता है।
#3
एयरटाइट डिब्बे में रखें
पैकेज्ड चॉकलेट बार्स में नमी घुसने से भी उनका स्वाद बिगड़ सकता है। ऐसे में जब भी आप इनका सेवन करें तो इन्हें तुरंत किसी एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख दें। अगर डिब्बे न हो तो इन्हें किसी प्लास्टिक बैग में डालकर अच्छी तरह से बंद करें और फिर इसे किसी ठंडी जगह पर रखें। इससे चॉकलेट बार्स में नमी नहीं घुसती और उनका स्वाद भी खराब नहीं होता।
#4
फ्रिज में रखें
अगर आप पैकेज्ड चॉकलेट बार्स को लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो उन्हें फ्रिज में ही रखना सबसे सही रहता है। फ्रिज में रखने से चॉकलेट बार्स के स्वाद में बदलाव नहीं आता और उनका आकार भी बना रहता है। इन्हें फ्रीजर में भी रखा जा सकता है, जिससे चॉकलेट ज्यादा सख्त रहती हैं। अगर आप इसे तुरंत खाने वाले हैं तो फ्रिज में न रखें, लेकिन ऐसा न हो तो उसे ऐसे ही स्टोर करना चाहिए।
#5
खरीदारी के दौरान रखें ध्यान
पैकेज्ड चॉकलेट बार्स की खरीदारी के दौरान भी कुछ बातों का खास ध्यान रखें। उदाहरण के लिए, जब भी पैकेज्ड चॉकलेट बार्स खरीदें तो उनकी समाप्ति तिथि को जरूर चेक करें और ज्यादा समय तक स्टोर होने वाली चॉकलेट बार्स को ही खरीदें। इसके अलावा अच्छी गुणवत्ता वाली चॉकलेट बार्स को खरीदें और उनके पैकेट को किसी गर्म चीज के संपर्क में न आने दें। इससे चॉकलेट बार्स का स्वाद बरकरार रहेगा।