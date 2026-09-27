नए कपड़ों का रंग जल्दी फीका हो जाता है? इन 5 तरीकों से रोकें
क्या है खबर?
कई लोग नए कपड़े खरीदने के बाद उन्हें पहली बार धोने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कपड़े का रंग उड़ जाएगा। खासकर अगर कपड़ा गहरे रंग का हो तो यह चिंता बढ़ जाती है। हालांकि, कुछ सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने नए कपड़ों के रंग को फीका होने से बचा सकते हैं। आइए आज हम आपको इसके लिए 5 तरीके बताते हैं, जिनसे नए कपड़ों का रंग और चमक बनी रहेगी।
#1
सिरके का करें इस्तेमाल
नए कपड़ों के रंग को सुरक्षित रखने के लिए सिरके का उपयोग किया जा सकता है।
इसके लिए एक बाल्टी पानी में 2 से 3 कप सिरका मिलाएं, फिर इसमें अपने नए कपड़े को 30 मिनट तक भिगोएं।
इसके बाद कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें। सिरका कपड़े के रंग को जमाने में मदद करता है, जिससे वह जल्दी नहीं उड़ता और कपड़ा बिलकुल नए जैसा ही नजर आता है।
#2
नमक भी है असरदार
नए कपड़ों के रंग को बचाने के लिए नमक का भी उपयोग किया जा सकता है, जो हर किसी के घर में मौजूद होता ही है।
इसके लिए एक बाल्टी पानी में 2 चम्मच नमक मिलाएं, फिर इसमें अपने नए कपड़े को 30 मिनट तक भिगोएं।
इसके बाद कपड़े को सामान्य तरीके से धो लें। नमक कपड़े के रंग को जमाने में मदद करता है, जिससे वह जल्दी नहीं उड़ता।
#3
ठंडे पानी का करें उपयोग
नए कपड़ों को धोते समय हमेशा ठंडे पानी का उपयोग करें। गर्म पानी से धोने पर रंग उड़ने की संभावना अधिक होती है। ठंडा पानी रंग को सुरक्षित रखने में मदद करता है और कपड़े को मुलायम भी बनाए रखता है।
इससे आपके नए कपड़े लंबे समय तक अच्छे दिखते हैं और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहती है।
इसलिए अगली बार जब आप अपने नए कपड़ों को धोएं, तो सिर्फ ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें।
#4
हल्के साबुन का करें उपयोग
नए कपड़ों को धोते समय हल्के साबुन का उपयोग करें। कड़े साबुन से रंग उड़ने की संभावना अधिक होती है। हल्के साबुन न केवल कपड़े की सफाई करते हैं, बल्कि उनके रंग को भी बचाए रखते हैं।
इससे आपके नए कपड़े लंबे समय तक अच्छे दिखते हैं और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहती है।
हल्के साबुन का उपयोग करने से कपड़ों की मुलायम बनावट भी बनी रहती है और वे जल्दी खराब नहीं होते।
#5
धूप से बचाएं
नए कपड़ों को धूप में सुखाने से भी उनके रंग उड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें छांव में ही सुखाएं। धूप में सूखाने से कपड़ों की गुणवत्ता खराब हो सकती है और उनका रंग भी फीका पड़ सकता है।
अगर जरूरत पड़े तो हल्की धूप में उन्हें सूखने दें। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने नए कपड़ों के रंग को फीका होने से बचा सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक अच्छे दिखते रख सकते हैं।