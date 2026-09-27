नए कपड़ों का रंग फीका पड़ने से रोकना

नए कपड़ों का रंग जल्दी फीका हो जाता है? इन 5 तरीकों से रोकें

लेखन सयाली 12:20 pm Sep 27, 202612:20 pm

क्या है खबर?

कई लोग नए कपड़े खरीदने के बाद उन्हें पहली बार धोने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कपड़े का रंग उड़ जाएगा। खासकर अगर कपड़ा गहरे रंग का हो तो यह चिंता बढ़ जाती है। हालांकि, कुछ सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने नए कपड़ों के रंग को फीका होने से बचा सकते हैं। आइए आज हम आपको इसके लिए 5 तरीके बताते हैं, जिनसे नए कपड़ों का रंग और चमक बनी रहेगी।