मानसून से पतझड़ में बदलते मौसम के दौरान ऐसे करें अपनी देखभाल, बने रहेंगे स्वस्थ

हाथों को अच्छे से साफ रखना संक्रमण से बचने का सबसे असरदार तरीका है। इसलिए, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं।

खासकर खाने से पहले और बाद में, शौचालय का उपयोग करने के बाद और बाहर से आने के बाद अपने हाथों को धोएं। इसके अलावा किसी भी चीज को छूने के बाद अपने हाथों को साफ करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।

यह आदत संक्रमण से बचने में मददगार हो सकती है।