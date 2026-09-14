फोन पर बात करते समय सक्रिय रहना

लंबे समय तक फोन पर बात करते समय खुद को सक्रिय बनाए रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन सयाली 06:00 pm Sep 14, 202606:00 pm

क्या है खबर?

आजकल फोन पर लंबी बात करना आम हो गया है, चाहे वह काम के लिए हो या व्यक्तिगत मामलों के लिए। हालांकि, लंबे समय तक फोन पर बात करते समय अक्सर लोग एक ही स्थिति में बैठे-बैठे थक जाते हैं और उनका शरीर अकड़ जाता है। इस कारण उन्हें असुविधा भी हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप फोन पर लंबी बात करते हुए भी सक्रिय रह सकते हैं।