नकली ईको-फ्रेंडली उत्पाद पहचानने के तरीके

क्या आप ईको-फ्रेंडली उत्पाद खरीदते हैं? इन 5 तरीकों से जानें वो असली हैं या नकली

लेखन सयाली 05:10 pm Jul 13, 202605:10 pm

क्या है खबर?

ईको-फ्रेंडली उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहते हैं। हालांकि, बाजार में कई ऐसे उत्पाद आते हैं, जो सिर्फ नाम के लिए ईको-फ्रेंडली होते हैं और असल में उनमें कोई खासियत नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि असली और नकली ईको-फ्रेंडली उत्पादों में अंतर कैसे करें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप असली और नकली ईको-फ्रेंडली उत्पादों के बारे में जान सकते हैं।