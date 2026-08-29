एवोकाडो को जल्द पकाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं होगी उसकी गुणवत्ता प्रभावित
क्या है खबर?
एवोकाडो एक पौष्टिक फल है, जो सेहतमंद वसा और विटामिन से भरपूर होता है। अक्सर लोग इसे कच्चा खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे घर पर ही पका सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कच्चे एवोकाडो को पकाने में समय लगता है और अगर आप इन्हें गलत तरीके से पकाते हैं तो इनकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। आइए जानते हैं कि एवोकाडो को बिना उसकी गुणवत्ता प्रभावित किए कैसे पकाया जा सकता है।
#1
केले का करें इस्तेमाल
केले का उपयोग करके आप एवोकाडो को आसानी से पका सकते हैं। केले में प्राकृतिक रूप से एक गैस होती है, जो फलों को जल्दी पकाने में मदद करती है।
इसके लिए बस एक पके केले के साथ एवोकाडो को एक कागज के बैग में रखें और उसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें।
इस दौरान गैस दोनों फलों को एक साथ पकाएगी और आपका एवोकाडो खट्टा नहीं होगा। इसके बाद आप अपने एवोकाडो का आनंद ले सकते हैं।
#2
पन्नी में लपेटें
एवोकाडो को पन्नी में लपेटकर भी पकाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एवोकाडो को धोकर उसके ऊपर कुछ छेद करें, फिर उसे एल्युमिनियम की पन्नी में लपेट दें।
अब इसे ओवन में रखें और 10-15 मिनट तक पकाएं। ध्यान रखें कि एवोकाडो को बीच-बीच में चेक करते रहें, ताकि वह जल न जाए।
इस तरीके से आपका एवोकाडो जल्दी और सही तरीके से पकेगा। पन्नी की सफाई का खास ध्यान रखना होगा।
#3
चावल का करें उपयोग
चावल का उपयोग करके भी आप अपने एवोकाडो को पका सकते हैं। इसके लिए एक बड़े बर्तन में चावल भरकर उसमें कच्चा एवोकाडो डालें और ऊपर से पानी डाल दें।
इसके बाद इसे ढक्कन से ढककर धीमी आंच पर पकाएं। जब तक चावल पक न जाएं तब तक एवोकाडो को बीच-बीच में चेक करते रहें।
इस तरीके से आपका एवोकाडो नरम और स्वादिष्ट बनेगा।
#4
गर्म पानी से मिलेगी मदद
गर्म पानी का इस्तेमाल करके भी आप अपने एवोकाडो को पका सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में गर्म पानी भरें, फिर उसमें कच्चा एवोकाडो डालकर 5-10 मिनट तक छोड़ दें।
इससे गर्म पानी फलों को नरम कर देगा और उनका स्वाद बढ़ा देगा। इस तरीके से आपका एवोकाडो जल्दी और सही तरीके से पकेगा।
ध्यान रखें कि एवोकाडो को बीच-बीच में चेक करते रहें, ताकि वह जल न जाए।
#5
ओवन का करें इस्तेमाल
ओवन का उपयोग करके भी आप अपने एवोकाडो को आसानी से पका सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले अपने ओवन को 200 डिग्री पर गर्म करें, फिर कच्चे एवोकाडो को बीच से काटकर उसमें थोड़ा नींबू रस डालें, ताकि उसका रंग न बदले।
अब दोनों हिस्सों को एक बेकिंग ट्रे पर रखकर 10-15 मिनट तक बेक करें। इस तरीके से आपका एवोकाडो नरम और स्वादिष्ट बनेगा।
इससे आपका फल सही तरीके से पक जाएगा।