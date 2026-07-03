नहाते समय टैनिंग को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, त्वचा में आएगा निखार
क्या है खबर?
गर्मियों में धूप का सीधा संपर्क त्वचा में टैनिंग का कारण बन सकता है। खासतौर से जब आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं तो आपके शरीर का रंग काफी गहरा और असमान हो सकता है। इसके कारण कई बार त्वचा जल भी सकती है। इसके लिए आप नहाते समय त्वचा की देखभाल के कुछ असरदार तरीके अपना सकते हैं, जिससे टैनिंग को कम करने में मदद मिल सकती है। आइए इन तरीकों के बारे में जानते हैं।
#1
नहाने से पहले त्वचा को साफ करें
नहाने से पहले त्वचा को साफ करना बहुत जरूरी है। इससे मृत त्वचा कोशिकाएं साफ होती हैं और नई त्वचा उभरती है। इसके लिए आप चीनी, कॉफी या ओट्स का स्क्रब बना सकते हैं। इन स्क्रब को हल्के हाथों से पूरे शरीर पर मलें और धीरे-धीरे रगड़ें। इससे खून का बहाव बढ़ता है और त्वचा की गहराई तक पोषण पहुंचता है। यह तरीका टैनिंग को कम करने में मदद कर सकता है और त्वचा को निखार सकता है।
#2
टैनिंग हटाने वाले साबुन का इस्तेमाल करें
टैनिंग हटाने वाले साबुन का उपयोग करने से भी टैनिंग कम करने में मदद मिल सकती है। इन साबुन में प्राकृतिक चीजें होती हैं, जो त्वचा की रंगत को सुधारते हैं और मृत त्वचा को हटाते हैं। इन साबुन को रोजाना इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा साफ और चमकदार बनी रहेगी। इसके अलावा यह त्वचा को पोषण भी देता है और उसे मुलायम बनाता है। नियमित उपयोग से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
#3
नींबू और शक्कर का मिश्रण लगाएं
नींबू का रस और शक्कर का मिश्रण भी टैनिंग हटाने में कारगर साबित हो सकता है। नींबू में विटामिन-C मौजूद होता है, जो त्वचा की रंगत सुधारता है। वहीं, शक्कर स्क्रब की तरह काम करती है, जिससे मृत त्वचा हट जाती है। इस मिश्रण को अपने शरीर पर लगाएं और 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर नहा लें। यह तरीका नियमित रूप से अपनाने पर आपकी त्वचा साफ और चमकदार बनेगी।
#4
एलोवेरा जेल का उपयोग करें
एलोवेरा जेल त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो सूरज की जलन को ठंडक पहुंचाते हैं और त्वचा को आराम देते हैं। इसके अलावा यह त्वचा को नमी प्रदान करता है। नहाने के बाद एलोवेरा जेल को अपने शरीर पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। इसे रातभर छोड़ दें और सुबह धो लें। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनेगी, जिससे टैनिंग कम होगा।
#5
धूप से बचाव करें
नहाने के बाद धूप से बचाव करना बहुत जरूरी है। यह सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है, जो फिर से टैनिंग का कारण बन सकती हैं। अपने शरीर के सभी हिस्सों पर अच्छे से धूप से बचाव करने वाली क्रीम लगाएं, खासकर उन हिस्सों पर, जो धूप के संपर्क में आते हैं। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप नहाते समय आसानी से टैनिंग को कम कर सकते हैं और अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं।