वजन कम करने के बाद मांसपेशियों को बहाल करना

वजन घटाने के बाद मांसपेशियों की कमी हो रही है? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन सयाली 03:10 pm Jul 21, 202603:10 pm

क्या है खबर?

वजन घटाने के बाद कई लोग मांसपेशियों की कमी का सामना करते हैं। यह समस्या खासकर उन लोगों में अधिक देखी जाती है, जो खाने में कमी के साथ-साथ वजन उठाने का अभ्यास नहीं करते। मांसपेशियों की कमी से शरीर कमजोर हो सकता है और रोजमर्रा की गतिविधियों में भी कठिनाई हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जिनसे आप मांसपेशियों को फिर से बना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।