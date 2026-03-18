ज्यादा पसीना आता है? इन 5 तरीकों से पसीना हो सकता है कम

अधिक पसीना आना एक आम समस्या है, जो कई लोगों को परेशान करती है। यह समस्या खासकर गर्मियों में अधिक होती है, लेकिन कुछ घरेलू उपायों से आप इसे कम कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने शरीर के पसीने को नियंत्रित कर सकते हैं और अधिक आरामदायक महसूस कर सकते हैं। इन नुस्खों को अपनाकर आप गर्मियों में भी तरोताजा महसूस करेंगे।

#1 पानी का सेवन बढ़ाएं अधिक पानी पीने से आपके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और पसीना कम आता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। इसके अलावा आप नींबू पानी, नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी ले सकते हैं। इससे न केवल आपका शरीर ताजगी महसूस करेगा, बल्कि आप तरोताजा भी रहेंगे। पसीना कम करने के लिए ठंडे पानी का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है।

#2 हल्का और ढीला कपड़ा पहनें गर्मियों में हल्के और ढीले कपड़े पहनना बहुत जरूरी है ताकि हवा आसानी से आपके शरीर तक पहुंच सके और पसीना जल्दी सूख सके। सूती या लिनन के कपड़े सबसे अच्छे विकल्प होते हैं क्योंकि ये त्वचा को सांस लेने देते हैं और पसीने को जल्दी सोख लेते हैं। इसके अलावा हल्के रंगों के कपड़े धूप को कम अवशोषित करते हैं, जिससे आप ठंडा महसूस करते हैं। इसलिए अपने कपड़ों में ऐसे कपड़ों को प्राथमिकता दें।

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#3 पसीने की बदबू रोकने वाला स्प्रे पसीने की बदबू और उसके प्रभाव को कम करने के लिए एक अच्छा पसीने की बदबू रोकने वाला स्प्रे बहुत जरूरी है। रोजाना नहाने के बाद अपने हाथों और पैरों पर विशेष ध्यान देते हुए स्प्रे लगाएं, खासकर उन जगहों पर जहां पसीना अधिक आता है। इसके अलावा आप एंटी-परस्पिरेंट स्प्रे का भी उपयोग कर सकते हैं, जो पसीने को कम करने में मदद करते हैं।

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#4 नींबू का रस लगाएं नींबू का रस प्राकृतिक रूप से शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, जिससे बैक्टीरिया पनप नहीं पाते और बदबू नहीं आती। नहाने के बाद या सोने से पहले अपने हाथों और पैरों पर नींबू का रस लगाएं। इसे कुछ देर सूखने दें और फिर धो लें। यह उपाय आपकी त्वचा को ताजगी देगा और पसीने की बदबू को दूर रखेगा। नियमित उपयोग से आप इस समस्या से काफी हद तक राहत पा सकते हैं।