बिल्लियों को नहलाने के बाद इस तरह सुखाएं, नहीं पड़ेंगी बीमार
क्या है खबर?
बिल्लियों को नहलाना और फिर उन्हें सही तरीके से सुखाना बहुत जरूरी होता है। अगर उन्हें अच्छे से न सुखाया जाए तो ठंड से बीमार पड़ सकती हैं या उनकी त्वचा में कोई परेशानी हो सकती है। बिल्लियों की त्वचा और फर बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए नहलाने और सुखाने का सही तरीका अपनाना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी बिल्ली को आरामदायक तरीके से सुखा सकते हैं।
#1
हल्के गर्म पानी का करें इस्तेमाल
बिल्ली को नहलाने के लिए हमेशा हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ठंडा पानी उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें सर्दी लग सकती है।
पानी का तापमान जांचने के लिए पहले अपने हाथ से महसूस करें। ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो, क्योंकि इससे उनकी कोमल त्वचा को नुकसान हो सकता है।
हल्के गर्म पानी से नहलाने पर उनकी त्वचा को आराम मिलेगा और वे नहाने के बाद भी सहज महसूस करेंगी।
#2
नरम और सुरक्षित शैंपू का करें चुनाव
बिल्लियों को नहलाने के लिए ऐसा शैंपू चुनें, जो उनकी त्वचा के लिए सुरक्षित हो। इंसानों के लिए बने शैंपू का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वे बिल्लियों की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
बाजार में बिल्लियों के लिए खासतौर पर बनाए गए शैंपू मिलते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से उनकी त्वचा और फर कोमल और साफ रहेंगे।
ध्यान दें कि शैंपू लगाने के बाद उसे अच्छे से धो लें, ताकि उनकी त्वचा पर कोई अवशेष न रह जाए।
#3
धीरे-धीरे फर को सुखाएं
नहलाने के बाद बिल्ली के शरीर से पानी को धीरे-धीरे सुखाएं। इसके लिए एक मुलायम तौलिया का इस्तेमाल करें और हल्के हाथों से उनकी फर को पोंछें।
अगर आपकी बिल्ली तेज आवाज से नहीं डरती तो आप पालतू जानवरों के लिए बने ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लोअर का इस्तेमाल करते समय इसे कम गति पर रखें, ताकि बिल्ली डरे नहीं।
यह प्रक्रिया आराम से करें, ताकि बिल्ली को कोई परेशानी न हो।
#4
गर्म और आरामदायक जगह पर रखें
बिल्ली को नहलाने और सुखाने के बाद उसे किसी गर्म और आरामदायक जगह पर रखें। ठंडी जगह पर रखने से उन्हें ठंड लग सकती है।
आप उन्हें किसी ऐसी जगह पर रखें, जहां हल्की धूप आती हो या जहां का तापमान थोड़ा गर्म हो।
इसके अलावा आप उन्हें एक नरम कंबल या गद्दी पर भी बिठा सकते हैं, ताकि वे आराम से बैठ सकें और उनका शरीर जल्दी सूख सके।
#5
फर को सुलझाने के लिए ब्रश करें
जब आपकी बिल्ली पूरी तरह से सूख जाए तो उसके फर को ब्रश करना न भूलें। इससे उसके फर में उलझन नहीं होगी और उनकी त्वचा भी साफ और स्वस्थ रहेगी।
ब्रश करने से उनकी त्वचा में खून का बहाव बेहतर होता है, जिससे वे और तरोताजा महसूस करती हैं। इसके अलावा ब्रश करने से फर चमकदार और मुलायम बन जाता है।
नियमित ब्रशिंग से न केवल उनकी सुंदरता बढ़ती है, बल्कि वे स्वस्थ भी रहती हैं।