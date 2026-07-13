तह लगाने पर फट जाती हैं सिल्क की साड़ियां? जानिए इस समस्या से बचने के सुझाव

अगर आपकी सिल्क की साड़ी की तहें थोड़ी खुल गई हैं तो उन्हें वापस सही करने के लिए हल्का दबाव डाल सकते हैं। इसके लिए आप एक साफ सूती कपड़ा लें और उसे साड़ी की तहों पर रखें, फिर हल्के हाथों से इस्त्री करें।

इससे साड़ी की तहें वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी और फटने का खतरा भी कम होगा। इस तरीके से आपकी साड़ी का लुक भी बरकरार रहेगा और वह लंबे समय तक नई जैसी दिखेगी।