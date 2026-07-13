तह लगाने पर फट जाती हैं सिल्क की साड़ियां? जानिए इस समस्या से बचने के सुझाव

तह लगाने पर फट जाती हैं सिल्क की साड़ियां? जानिए इस समस्या से बचने के सुझाव
क्या है खबर?
सिल्क की साड़ियां न केवल सुंदर दिखती हैं, बल्कि बहुत महंगी भी होती हैं। इन्हें संभालना और देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर जब बात तह की हो। अक्सर सिल्क की साड़ियां तह लगाए गए हिस्सों से फट जाती हैं, जिससे साड़ी का लुक खराब हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सिल्क की साड़ियों की तह को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
सही तरीके से तह लगाएं
सिल्क की साड़ी की तह लगाने का सही तरीका अपनाएं। सबसे पहले साड़ी को धोकर सुखा लें, फिर हल्के हाथों से इस्त्री करें।
इसके बाद साड़ी को ध्यान देते हुए तह करें, ताकि सभी तहें बराबर और समान हों। ध्यान रखें कि किसी भी जगह पर मोड़ या झुर्रियां न हों।
इसके लिए आप साड़ी को हल्के हाथों से रोल करके रख सकते हैं या फिर किसी बड़े कपड़े के साथ लपेट सकते हैं।
#2
साड़ी को सही जगह पर रखें
सिल्क की साड़ी को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। इसे किसी सूती कपड़े या फिर मुलायम कपड़े की थैली में रखें, ताकि यह धूल-मिट्टी और नमी से बची रहे।
अगर संभव हो तो साड़ी को हैंगर पर लटकाएं, ताकि उसकी तहें खराब न हों। इसके अलावा साड़ी को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें, जैसे कि अलमारी के ऊपरी हिस्से में या किसी सूखे कमरे में।
ऐसा करने से उसमें नमी नहीं आएगी।
#3
हल्का दबाव डालकर स्टोर करें
अगर आपकी सिल्क की साड़ी की तहें थोड़ी खुल गई हैं तो उन्हें वापस सही करने के लिए हल्का दबाव डाल सकते हैं। इसके लिए आप एक साफ सूती कपड़ा लें और उसे साड़ी की तहों पर रखें, फिर हल्के हाथों से इस्त्री करें।
इससे साड़ी की तहें वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी और फटने का खतरा भी कम होगा। इस तरीके से आपकी साड़ी का लुक भी बरकरार रहेगा और वह लंबे समय तक नई जैसी दिखेगी।
#4
मोमबत्ती का उपयोग करें
सिल्क की साड़ियों की तहों को फटने से बचाने के लिए आप मोमबत्ती का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक मोमबत्ती लें और उसे हल्के हाथों से साड़ी की तहों पर रगड़ें।
इससे तहों पर एक पतली परत बन जाएगी, जो उन्हें मजबूत बनाएगी और फटने का खतरा कम करेगी। इस तरीके से आपकी साड़ी का लुक भी बरकरार रहेगा और वह लंबे समय तक नई जैसी दिखेगी।
यह तरीका बहुत ही सरल और प्रभावी है।
#5
नियमित देखभाल करें
सिल्क की साड़ियों की नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी है। समय-समय पर उन्हें धोकर साफ करें और ध्यान रखें कि कोई धूल-मिट्टी या गंदगी न हो।
इसके अलावा साड़ी को हल्के हाथों से इस्त्री करें, ताकि उसकी चमक बनी रहे और फटने का खतरा भी कम हो।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपनी सिल्क की साड़ियों की तहों को सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक नई जैसी दिखा सकते हैं।