अदरक को छीलने में होती है परेशानी? इन 5 तरीकों से होगा काम आसान
क्या है खबर?
अदरक एक ऐसा मसाला है, जो कई भारतीय व्यंजनों का अहम हिस्सा है। आमतौर पर लोग अदरक का छिलका उतारने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे अदरक की मात्रा कम हो जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप बिना किसी बर्बादी के अदरक को आसानी से छील सकते हैं। इन तरीकों से आप अदरक का पूरा उपयोग कर पाएंगे और आपकी रसोई भी साफ-सुथरी रहेगी।
#1
चम्मच का करें उपयोग
अदरक को छीलने के लिए चम्मच का उपयोग करना एक अच्छा तरीका है। इसके लिए आपको एक स्टील या प्लास्टिक की चम्मच लेनी होगी और अदरक पर हल्के हाथ से रगड़ना होगा।
इससे अदरक की बाहरी परत आसानी से निकल जाएगी और अंदर का हिस्सा सुरक्षित रहेगा। इस तरीके से छिलका निकालने में समय भी कम लगता है और अदरक का कोई हिस्सा बर्बाद नहीं होता, जिससे आप इसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
चाकू की धार पर ध्यान दें
अगर आप चाकू से अदरक का छिलका निकालना चाहते हैं तो इसके लिए चाकू की धार पर खास ध्यान दें। तेज धार वाला चाकू अदरक की बाहरी परत को आसानी से काटता है और इससे अदरक का कोई हिस्सा बर्बाद नहीं होता।
धीमे या कुंद चाकू से छिलका निकालते समय अदरक के अंदरूनी हिस्से को नुकसान हो सकता है। इसलिए, हमेशा तेज धार वाले चाकू का ही उपयोग करें, ताकि अदरक को बिना किसी बर्बादी के छील सकें।
#3
छिलका निकालने के बाद धोएं
अदरक को छीलने के बाद उसे धोना जरूरी होता है, ताकि उसमें मौजूद मिट्टी या अन्य गंदगी हट जाए। इसके लिए अदरक को पानी में डालकर हल्के हाथों से रगड़ें।
इससे अदरक साफ हो जाएगी और इसे किसी भी व्यंजन में इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। इससे न केवल अदरक की गुणवत्ता बनी रहती है, बल्कि आपके व्यंजनों का स्वाद भी बेहतर होता है और आप इसे बिना किसी चिंता के उपयोग कर सकते हैं।
#4
छोटे टुकड़ों में काटें
अदरक को छोटे टुकड़ों में काटना भी अच्छा तरीका है, जिससे इसे आसानी से छील सकते हैं। इसके लिए अदरक को पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर हर टुकड़े पर हल्के हाथों से चाकू फेरें।
इससे अदरक की बाहरी परत आसानी से निकल जाएगी और अंदर का हिस्सा सुरक्षित रहेगा। इस तरीके से अदरक को छीलने में समय कम लगता है और अदरक का कोई हिस्सा बर्बाद नहीं होता, जिससे आप इसे पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
#5
रसोई के उपकरणों का करें उपयोग
अगर आपके पास रसोई के उपकरण, जैसे कि छिलका उतारने वाला या कद्दूकस करने वाला है तो उनका उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है।
इनसे अदरक की बाहरी परत निकालना आसान होता है और कद्दूकस करना भी सरल हो जाता है। इन उपकरणों का सही उपयोग करके आप न केवल समय बचा सकते हैं, बल्कि अदरक का पूरा उपयोग भी कर सकते हैं।
इन सभी तरीकों को अपनाकर आप बिना किसी बर्बादी के अदरक को आसानी से छील सकते हैं।