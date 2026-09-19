अदरक को छीलने के आसान तरीके

अदरक को छीलने में होती है परेशानी? इन 5 तरीकों से होगा काम आसान

लेखन सयाली 04:26 pm Sep 19, 202604:26 pm

क्या है खबर?

अदरक एक ऐसा मसाला है, जो कई भारतीय व्यंजनों का अहम हिस्सा है। आमतौर पर लोग अदरक का छिलका उतारने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे अदरक की मात्रा कम हो जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप बिना किसी बर्बादी के अदरक को आसानी से छील सकते हैं। इन तरीकों से आप अदरक का पूरा उपयोग कर पाएंगे और आपकी रसोई भी साफ-सुथरी रहेगी।