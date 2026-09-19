अनानास को छीलने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, फल की नहीं होगी बर्बादी
क्या है खबर?
अनानास एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, जिसे आमतौर पर सलाद, जूस या मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इसे छीलना आसान नहीं होता, क्योंकि इसकी बाहरी परत मोटी और खुरदरी होती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अनानास को सही तरीके से छील सकते हैं और इसकी कम से कम बर्बादी कर सकते हैं। इन तरीकों से आप अनानास का पूरा फायदा उठा सकते हैं।
#1
अनानास को धोएं
अनानास को छीलने से पहले उसे अच्छे से धोना जरूरी है। इसके लिए ठंडे पानी का उपयोग करें और किसी मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें, ताकि उसकी सतह पर जमा गंदगी और कीटाणु हट जाएं।
इससे अनानास की बाहरी परत साफ हो जाएगी और उसे छीलना भी आसान हो जाएगा। ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म या बहुत ठंडा न हो, क्योंकि इससे फल का स्वाद प्रभावित हो सकता है और उसकी गुणवत्ता भी बिगड़ सकती है।
#2
ऊपरी पत्तियों को काटें
अनानास की ऊपरी पत्तियों को पहले काटना चाहिए। इसके लिए एक तेज चाकू या कैंची का उपयोग करें।
ध्यान रखें कि पत्तियों को पूरी तरह से काटना जरूरी नहीं है, बस इतना ही काटें कि वे फल के साथ न जुड़ी रहें। इससे अनानास को पकड़ने में आसानी होगी और उसे आगे की प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगी।
इस चरण के बाद आप अनानास को आसानी से पकड़ सकते हैं और उसे छीलना शुरू कर सकते हैं।
#3
छिलका उतारना
अनानास का छिलका मोटा होता है, इसलिए इसे उतारना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक तेज चाकू लें और उसे फल की सतह पर हल्के हाथों से घुमाएं, ताकि छिलका आसानी से निकल सके।
इस प्रक्रिया में ध्यान रखें कि अंदरूनी हिस्से को नुकसान न पहुंचे। आप चाहें तो फल को खड़े करके भी छिलका निकाल सकते हैं, इससे प्रक्रिया और भी आसान हो सकती है।
#4
आंखें हटाना
अनानास की आंखें छोटी-छोटी होती हैं, जो छिलके पर दिखाई देती हैं। इन्हें हटाना जरूरी है, क्योंकि ये खाने लायक नहीं होतीं और फल के स्वाद को खराब कर सकती हैं।
इसके लिए एक छोटे चाकू या स्कूपर का उपयोग करें और ध्यानपूर्वक इन आंखों को निकालें। इससे अनानास का अंदरूनी हिस्सा साफ हो जाएगा और उसे इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
इस प्रक्रिया से आप बिना किसी परेशानी के अनानास को तैयार कर सकते हैं।
#5
टुकड़ों में काटना
अब जब आपका अनानास पूरी तरह से छिल चुका हो तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके लिए पहले फल को आधा करें, फिर हर आधे हिस्से को 2 या 3 भागों में काटें।
अंत में हर हिस्से को छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि वह सलाद या किसी अन्य व्यंजन में आसानी से मिल सके।
इस तरह आप बिना किसी बर्बादी के पूरे अनानास का उपयोग कर पाएंगे और उसका आनंद ले सकेंगे।