अनानास को छीलने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, फल की नहीं होगी बर्बादी

अनानास को छीलने से पहले उसे अच्छे से धोना जरूरी है। इसके लिए ठंडे पानी का उपयोग करें और किसी मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें, ताकि उसकी सतह पर जमा गंदगी और कीटाणु हट जाएं।

इससे अनानास की बाहरी परत साफ हो जाएगी और उसे छीलना भी आसान हो जाएगा। ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म या बहुत ठंडा न हो, क्योंकि इससे फल का स्वाद प्रभावित हो सकता है और उसकी गुणवत्ता भी बिगड़ सकती है।