प्लाजो के साथ क्विल्टेड जैकेट को इस तरह से करें स्टाइल, लगेगा अच्छा

क्विल्टेड जैकेट्स ठंड से बचाती हैं और स्टाइलिश भी दिखती हैं। अगर आप सोच रही हैं कि प्लाजो के साथ क्विल्टेड जैकेट को कैसे पहना जाए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से इन्हें पहनने पर आप न केवल आरामदायक महसूस करेंगी, बल्कि आपका लुक भी खास लगेगा। आइए कुछ ऐसे फैशन टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप प्लाजो के साथ क्विल्टेड जैकेट में स्टाइलिश दिख सकती हैं।

#1 रंगों का मेल क्विल्टेड जैकेट चुनते समय उसके रंग पर ध्यान दें। अगर आपकी प्लाजो हल्के रंग की है तो आप उसके साथ विपरीत या गहरे रंग की क्विल्टेड जैकेट चुन सकती हैं। इससे आपका लुक और भी खास लगेगा। उदाहरण के लिए सफेद प्लाजो के साथ नीली या काली क्विल्टेड जैकेट अच्छी लगेगी। वहीं काले रंग की प्लाजो के साथ ग्रे या बेज रंग की क्विल्टेड जैकेट पहनी जा सकती है।

#2 कपड़े का चयन करें क्विल्टेड जैकेट के लिए सही कपड़े का चयन करना बहुत जरूरी है। ऊनी या सूती कपड़े की क्विल्टेड जैकेट सर्दियों में गर्माहट देती हैं, जबकि हल्के कपड़े की जैकेट गर्मियों में आरामदायक होती है। इसके अलावा कपड़े की मोटाई और डिज़ाइन पर भी ध्यान दें ताकि यह आपके प्लाजो के साथ अच्छे से मेल खाए और आपको आरामदायक महसूस हो। सही कपड़ा चुनने से आपका लुक न केवल स्टाइलिश लगेगा, बल्कि आप पूरे दिन आरामदायक भी महसूस करेंगी।

#3 फिटिंग का ध्यान रखें आपकी क्विल्टेड जैकेट की फिटिंग बहुत अहम होती है। अगर आपकी जैकेट ढीली होगी तो वह प्लाजो के साथ अच्छी नहीं लगेगी, वहीं अगर बहुत टाइट होगी तो आप असुविधाजनक महसूस करेंगी। इसलिए हमेशा ऐसी फिटिंग वाली जैकेट चुनें जो आपके शरीर पर अच्छे से बैठे और आरामदायक हो। इसके अलावा जैकेट की लंबाई भी ध्यान में रखें ताकि वह आपके प्लाजो के साथ अच्छी लगे और आपका लुक पूरा हो सके।

#4 गहनों का उपयोग करें क्विल्टेड जैकेट के साथ सही गहनों का चयन करना भी जरूरी है। अगर आपकी जैकेट बिना कॉलर वाली हो तो उसके साथ स्कार्फ या दुपट्टा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कान की बालियां या ब्रेसलेट भी पहन सकती हैं जो आपके लुक को और भी खास बनाएंगे। अगर आपकी जैकेट कॉलर वाली हो तो उसके साथ कम गहने पहनें ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे और संतुलित रहे।