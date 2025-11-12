इस शादी के मौसम में लहंगे के साथ जैकेट पहनना है पसंद तो ऐसे करें मैच

शादी के मौसम में हर महिला चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत दिखे। लहंगे के साथ जैकेट पहनना एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। यह न केवल आपको ठंड से बचाता है, बल्कि आपके लुक को भी खास बनाता है। सही जैकेट का चयन और उसे सही तरीके से पहनना जरूरी है ताकि आपका लुक निखर सके। इस लेख में हम आपको कुछ सुझाव देंगे, जिससे आप अपने लहंगे के साथ सही जैकेट चुन सकें।

#1 पारंपरिक और आधुनिक का मेल जब आप लहंगे के साथ जैकेट पहनती हैं तो यह जरूरी है कि दोनों का मेल हो। पारंपरिक कढ़ाई वाली जैकेट्स पारंपरिक लहंगे के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, वहीं अगर आपका लहंगा आधुनिक डिजाइन वाला है तो आप साधारण और कम कढ़ाई वाली जैकेट चुन सकती हैं। इससे आपका लुक संतुलित रहेगा और आप बेहद खूबसूरत दिखेंगी। इसके अलावा रंगों का मेल भी ध्यान में रखें ताकि दोनों एक-दूसरे के पूरक बन सकें।

#2 रंगों का चयन करें लहंगे के साथ जैकेट चुनते समय रंगों का चयन बहुत अहम होता है। अगर आपका लहंगा लाल या मरून रंग का है तो सोने या काले रंग की जैकेट अच्छी लगेगी, वहीं नीले या हरे रंग के लहंगे के साथ सफेद या हल्के पीले रंग की जैकेट जचेगी। इसके अलावा आप विपरीत रंगों का भी उपयोग कर सकती हैं, जैसे पीले लहंगे के साथ नीली जैकेट। इससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

#3 कपड़े का ध्यान रखें जैकेट के लिए सही कपड़े का चयन करना भी जरूरी है। ऊनी या गर्म कपड़े ठंड से बचाने में मदद करते हैं, वहीं रेशमी या हल्के कपड़े स्टाइलिश लुक देते हैं। अगर आपकी शादी ठंडे मौसम में हो रही है तो ऊनी या गर्म कपड़े वाली जैकेट चुनें, जो आपको गर्म रखेगी और आपके लुक को भी खास बनाएगी। इसके अलावा कपड़े की मोटाई और डिजाइन पर भी ध्यान दें ताकि यह आपके लहंगे के साथ मेल खाए।

#4 फिटिंग पर दें ध्यान जैकेट की फिटिंग बहुत अहम होती है। ढीली फिटिंग कभी-कभी खराब लग सकती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपकी जैकेट अच्छी तरह फिट हो रही हो। अगर आपकी जैकेट बहुत ढीली लग रही हो तो उसे दर्जी से सही करवाएं ताकि वह आपके शरीर पर अच्छी तरह बैठे। सही फिटिंग वाली जैकेट न केवल आपके लुक को निखारेगी बल्कि आपको आरामदायक भी बनाए रखेगी। ध्यान रखें कि जैकेट का कॉलर और बाजू भी सही तरह से फिट हों।