कुत्ते के बिस्तर को प्राकृतिक रूप से ताजा रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

कुत्तों का बिस्तर उनके आराम और सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन अक्सर कुत्ते के बिस्तर पर बाल, गंध और अन्य अवशेष जमा हो जाते हैं, जिससे उसकी सफाई मुश्किल हो जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने कुत्ते के बिस्तर को प्राकृतिक रूप से ताजा और साफ रख सकते हैं। इन तरीकों से न केवल बिस्तर साफ रहेगा बल्कि आपका कुत्ता भी खुश रहेगा।

#1 बिस्तर को नियमित धोएं अपने कुत्ते के बिस्तर को नियमित रूप से धोना सबसे जरूरी कदम है। हर दो हफ्ते में एक बार बिस्तर को गर्म पानी और साबुन से धोएं। इससे न केवल गंदगी हटेगी बल्कि कीटाणु भी खत्म होंगे। ध्यान रखें कि बिस्तर को धोने के बाद अच्छे से सूखा लें ताकि कोई भी गीला हिस्सा न रहे। इसके लिए धूप में सुखाना सबसे अच्छा तरीका है, जिससे बिस्तर ताजा और खुशबूदार रहेगा।

#2 खाने के सोडा का करें इस्तेमाल खाने का सोडा एक प्राकृतिक गंध हटाने वाला पदार्थ है, जो गंध को दूर करने में मदद करता है। बिस्तर पर खाने का सोडा छिड़कें और उसे कम से कम 15 मिनट तक रहने दें, फिर उसे झाड़ू या मशीन से साफ कर दें। इससे बिस्तर की सारी गंधें दूर हो जाएंगी और वह ताजा महसूस होगा। खाने का सोडा का यह उपयोग आपके कुत्ते के बिस्तर को साफ-सुथरा रखने में बहुत मददगार साबित हो सकता है।

#3 सिरका भी है फायदेमंद सिरका एक असरदार सफाई करने वाला है, जो कीटाणु मारने में सक्षम होता है। आधे कप सिरके को एक बाल्टी पानी में मिलाकर इस मिश्रण से बिस्तर को साफ करें। इससे न केवल गंध दूर होगी बल्कि कीटाणु भी खत्म होंगे। इस मिश्रण को लगाने के बाद बिस्तर को धूप में सुखाएं ताकि वह पूरी तरह से सूख जाए और ताजा खुशबू आए। इस प्रक्रिया को हफ्ते में एक बार जरूर दोहराएं ताकि बिस्तर हमेशा साफ और ताजा रहे।

#4 नींबू का रस लगाएं नींबू का रस प्राकृतिक रूप से ताजगी देता है और गंध हटाने में मदद करता है। एक कप गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और इसे कुत्ते के पूरे बिस्तर पर छिड़कें। कुछ मिनट बाद इसे झाड़ू या मशीन से साफ कर दें। यह न केवल बिस्तर को ताजगी देगा बल्कि कीटाणु भी खत्म करेगा। इस प्रक्रिया को हफ्ते में एक बार जरूर दोहराएं।