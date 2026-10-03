सादगी भरे सफेद रंग से सजाएं अपना घर, जानिए इसके कुछ आसान तरीके

सजावटी सामानों का उपयोग करते समय भी सफेद रंग पर जोर दें, जैसे कि फूलदान और फोटो फ्रेम आदि। ये छोटे-छोटे सामान आपके घर की सुंदरता बढ़ाएंगे और सफेद सजावट के स्टाइल में चार चांद लगा देंगे।

आप चाहें तो दीवारों पर सफेद फ्रेम्स में तस्वीरें लगा सकते हैं या टेबल पर छोटे-छोटे फूलदान रख सकते हैं।

इसके अलावा पर्दे, तकिए और अन्य सजावटी सामान भी हल्के रंग के होने चाहिए, ताकि वे पूरे सेटअप में सामंजस्य बनाए रखें।