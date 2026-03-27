गर्मियों के दौरान गर्भवती महिलाएं इन 5 टिप्स को अपनाकर रहें गर्मी से सुरक्षित

गर्मियों में गर्भवती महिलाओं को गर्मी के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान शरीर का तापमान बढ़ने से उन्हें अधिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा पानी की कमी और लू जैसी समस्याएं भी होने का खतरा रहता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर गर्भवती महिलाएं गर्मी से सुरक्षित रह सकती हैं और उनकी सेहत भी अच्छी बनी रह सकती है।

#1 ढीले और हल्के कपड़े पहनें गर्भवती महिलाओं को इस मौसम में ढीले और हल्के कपड़े पहनने चाहिए। सूती या लिनेन के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना सोखते हैं। हल्के रंगों के कपड़े पहनें क्योंकि ये सूरज की रोशनी को कम सोखते हैं और आपको ठंडक का एहसास दिलाते हैं। टाइट कपड़े पहनने से बचें क्योंकि ये त्वचा को आराम से सांस लेने नहीं देते, जिससे जलन हो सकती है।

#2 घर में ठंडक बनाए रखने के लिए करें ये काम गर्भवती महिलाएं अपने घर में ठंडक बनाए रखने के लिए खिड़कियों और दरवाजों को दिन में बंद करके रखें और शाम के समय ही इन्हें खोलें। इससे घर में ठंडी हवा आएगी, जो गर्मी को कम करेगी। इसके अलावा घर में पंखे या एसी का इस्तेमाल करें ताकि ठंडक बनी रहे। ठंडक के लिए घर की छत पर हल्के रंग की पेंटिंग कराएं क्योंकि हल्के रंग सूरज की रोशनी को कम सोखते हैं, जिससे घर ठंडा रहता है।

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#3 पानी की कमी से बचें गर्भवती महिलाओं के लिए पानी की कमी से बचना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सेहत के लिए अच्छा होता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा नारियल पानी, छाछ और ताजे फलों का रस भी पी सकती हैं। ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें, जो आपको तरोताजा महसूस कराएं। ठंडे पेय पदार्थों में शीतल पेय और कैफीन युक्त पेय से दूर रहें। इनकी बजाय प्राकृतिक पेय का सेवन करें।

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#4 खान-पान का रखें ध्यान गर्भवती महिलाओं को इस मौसम में खाने-पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ताजे फल और सब्जियां खाएं, जो विटामिन और खनिज से भरपूर हों। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज और ककड़ी का सेवन करें, जो शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ठंडी दही या लस्सी भी पी सकती हैं। भारी और मसालेदार भोजन से बचें क्योंकि ये पाचन क्रिया पर बोझ डाल सकते हैं और गर्मी बढ़ा सकते हैं।