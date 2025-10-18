सर्दियों में खुद को सक्रिय रखने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

शरीर को गर्म रखने के लिए सर्दियों के दौरान लोग कई पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। हालांकि, सर्दियों में खुद को सक्रिय रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे न केवल शरीर सुस्त हो जाता है, बल्कि कई बीमारियां भी घेर लेती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों में भी खुद को सक्रिय रख सकते हैं।

#1 गर्म पानी का करें सेवन सर्दियों में खुद को सक्रिय रखने के लिए गर्म पानी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। गर्म पानी का सेवन शरीर के तापमान को बढ़ाता है और इससे शरीर के अंगों को ठीक से काम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा गर्म पानी का सेवन पाचन को ठीक रखने, शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने और रक्त प्रवाह को सुधारने में भी मदद कर सकता है।

#2 हल्दी वाला दूध पिएं हल्दी वाला दूध पीने से सर्दियों में भी आप खुद को सक्रिय रख सकते हैं। इसका कारण है कि हल्दी वाला दूध पीने से शरीर को गर्मी मिल सकती है और इससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा यह सांस की समस्याओं को ठीक रखने में भी मदद कर सकता है। रोजाना एक गिलास हल्दी वाला दूध पीने से शरीर को मजबूती मिल सकती है।

#3 गर्म पेय और सूप का करें सेवन सर्दियों में खुद को सक्रिय रखने के लिए गर्म पेय और सूप का सेवन करना भी अच्छा माना जाता है। गर्म पेय और सूप के लिए आप गाजर का सूप, टमाटर का सूप या फिर गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक वाली चाय या फिर तुलसी की चाय भी पी सकते हैं। इन गर्म पेय और सूप का सेवन शरीर को गर्मी देने के साथ-साथ कई फायदे प्रदान कर सकता है।

#4 पोषक तत्वों से भरपूर आहार अपनाएं सर्दियों में खुद को सक्रिय रखने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर आहार को अपनाना भी अच्छा है। पोषक तत्वों से भरपूर आहार में हरी सब्जियां, फल, सूखे मेवे और दाल आदि शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा, आप अपने आहार में दूध, दही और ताजे फलों का रस भी शामिल कर सकते हैं। यह आहार शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकता है।