अपने फोन को कम ध्यान भंग करने वाला बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
आजकल फोन का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन इसका अधिक उपयोग कई बार नुकसानदायक हो सकता है। फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से आंखों पर दबाव पड़ता है और नींद भी प्रभावित होती है। इसके अलावा इससे काम या पढ़ाई में भी दिक्कत होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने फोन को कम ध्यान भंग करने वाला बना सकते हैं।
#1
सूचनाएं बंद करें
सूचनाएं आपके फोन को बार-बार देखने का कारण बन सकती हैं। इसलिए, इन्हें बंद करना बहुत जरूरी है।
सेटिंग में जाकर आप अपने सभी ऐप की सूचनाएं बंद कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं और आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
इसके अलावा आप अपने फोन की घंटी और कंपन की सेटिंग को भी कम कर सकते हैं, ताकि बार-बार फोन बजने या कंपन होने से भी आप विचलित न हों।
#2
ब्लूटूथ और वाई-फाई बंद करें
जब आप अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हों तो ब्लूटूथ और वाई-फाई को बंद कर दें। इससे आपका फोन बैटरी बचाएगा और आप कम विचलित होंगे।
इसके अलावा इससे आपके फोन की सुरक्षा भी बढ़ेगी, क्योंकि अनावश्यक कनेक्शन से डेटा चोरी होने का खतरा रहता है।
इसके साथ ही यह आदत आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी और आप अपने काम या पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।
#3
फ्लाइट मोड का करें इस्तेमाल
अगर आप किसी जरूरी काम में लगे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दें। इससे सभी कॉल और संदेश रुक जाएंगे और आप बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा कर सकेंगे।
इसके अलावा आप चाहें तो किसी भी समय में फ्लाइट मोड को चालू कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं और आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
#4
वॉलपेपर बदलें
अपने फोन के वॉलपेपर को बदलें, ताकि यह कम आकर्षक लगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका फोन खास प्रकार के डिस्प्ले वाला है तो उसमें 'नाइट मोड' या 'डार्क थीम' सेट करें।
इससे स्क्रीन की रोशनी कम होगी और आंखों पर भी कम दबाव पड़ेगा। इसके अलावा इससे बैटरी लाइफ भी बढ़ेगी और आप अपने फोन का इस्तेमाल कम करेंगे।
इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं और आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे।
#5
फोन को दूर रखें
अगर संभव हो तो अपने फोन को अपने काम वाली जगह से दूर रखें, ताकि बार-बार उसे देखने की आदत न पड़े। इसे किसी अलमारी या दराज में रखें।
इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं और आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो किसी अन्य कमरे में भी रख सकते हैं, जहां से उसे तुरंत न देखा जा सके।
इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और आप अपने कार्यों में अधिक केंद्रित रहेंगे।