अपने फोन को कम ध्यान भंग करने वाला बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

सूचनाएं आपके फोन को बार-बार देखने का कारण बन सकती हैं। इसलिए, इन्हें बंद करना बहुत जरूरी है।

सेटिंग में जाकर आप अपने सभी ऐप की सूचनाएं बंद कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं और आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।

इसके अलावा आप अपने फोन की घंटी और कंपन की सेटिंग को भी कम कर सकते हैं, ताकि बार-बार फोन बजने या कंपन होने से भी आप विचलित न हों।