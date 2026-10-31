सर्दियों के लिए अपने घर को करें तैयार, अपनाएं ये 5 आसान टिप्स

घर में फफूंद लगने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए घर की हर जगह को साफ रखें और समय-समय पर सफाई करते रहें।

इसके अलावा घर के हर कोने को अच्छी तरह से सुखाएं। इसके लिए आप घर की हर जगह की सफाई कर सकते हैं।

अगर घर में फफूंद लग गई है तो इसे हटाने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल करें। इससे फफूंद हटाने में मदद मिल सकती है।