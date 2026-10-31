सर्दियों के लिए अपने घर को करें तैयार, अपनाएं ये 5 आसान टिप्स
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम ठंडक और आराम का समय होता है। हालांकि, इस मौसम में घर को तैयार करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ठंड से घर में नमी आ जाती है, जिससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप अपने घर को इस मौसम के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको घर की सजावट के 5 आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं।
#1
खिड़कियों और दरवाजों को ठीक से ढकें
सर्दियों में खिड़कियों और दरवाजों से बहुत ज्यादा ठंडी हवा घर में आती है, जिससे घर में नमी बढ़ती है और फफूंद लगने की संभावना भी बढ़ जाती है।
इससे बचने के लिए खिड़कियों और दरवाजों को ठीक से ढककर रखें। इसके लिए आप मोटे पर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा खिड़कियों और दरवाजों के किनारों पर टेप लगाएं, ताकि हवा घर के अंदर बिलकुल न आ सके।
#2
घर में गर्माहट बनाए रखने के लिए इन तरीकों का करें इस्तेमाल
घर में गर्माहट बनाए रखने के लिए गर्म पानी से भरी बोतल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक बोतल में गर्म पानी भरकर उसे बिस्तर के नीचे रख दें।
इससे बिस्तर काफी गर्म हो जाएगा और आप ठंड से बच सकेंगे। इसके अलावा आप गर्म पानी से भरी बोतल को अपने पास भी रख सकते हैं।
इसके अलावा आप हीटर या ब्लोअर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#3
घर को फफूंद से बचाएं
घर में फफूंद लगने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए घर की हर जगह को साफ रखें और समय-समय पर सफाई करते रहें।
इसके अलावा घर के हर कोने को अच्छी तरह से सुखाएं। इसके लिए आप घर की हर जगह की सफाई कर सकते हैं।
अगर घर में फफूंद लग गई है तो इसे हटाने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल करें। इससे फफूंद हटाने में मदद मिल सकती है।
#4
गर्माहट के लिए हीटिंग पेड का करें इस्तेमाल
ठंड से बचने के लिए आप हीटिंग पेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हीटिंग पेड एक उपकरण होता है, जो आपको अपने बिस्तर को गर्म रखने में मदद करेगा।
यह उपकरण आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गर्माहट बनाए रखने के लिए गर्म पानी से भरी बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए एक बोतल में गर्म पानी भरकर उसे बिस्तर के नीचे रख दें।