मानसून के दौरान बालों को उमस से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 सुझाव
क्या है खबर?
मानसून के दौरान नमी के कारण बालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप इस मौसम में अपने बालों को स्टाइलिश बनाने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीकों को अपनाती हैं तो इससे आपके लुक में 4 चांद लग सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे बालों की देखभाल के टिप्स के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान आपके बालों को उमस से बचाएंगे और आपको एक नया लुक देंगे।
#1
गीले बालों में नमी का रखें ध्यान
गीले बालों में नमी अधिक होती है, इसलिए इन्हें ज्यादा न छुएं। अगर आपको बालों को सुखाना है तो बाल सुखाने की मशीन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे बाल कमजोर हो जाते हैं।
इसके बजाय बालों को हवा में सूखने दें या फिर उन्हें तौलिये से हल्के-हल्के पोंछे। इससे बाल स्वस्थ रहेंगे और उनकी नमी भी बनी रहेगी।
इसके बाद बालों में कोई हल्का कंडीशनर लगाएं, जिससे बाल मुलायम और चमकदार बने रहेंगे।
#2
हल्की क्रीम या जेल का करें इस्तेमाल
मानसून के दौरान बालों को सेट करने के लिए भारी हेयर स्टाइलिंग उत्पादों का इस्तेमाल करने से बचें। इसके बजाय हल्की क्रीम या जेल का उपयोग करें।
ये उत्पाद बालों को नियंत्रित रखने में मदद करेंगे, बिना उन्हें चिपचिपा बनाए। क्रीम या जेल से बालों को एक अच्छी शेप मिलती है और वे लंबे समय तक सेट रहते हैं।
इसके अलावा ये उत्पाद बालों को नमी भी प्रदान करते हैं, जिससे वे स्वस्थ और चमकदार दिखते हैं।
#3
बन या चोटी बनाएं
मानसून के दौरान बन या चोटी बनाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इससे बाल चेहरे पर नहीं गिरते और नमी से बचाव होता है।
आप ऊंचा बन, नीचे का बन या फ्रेंच चोटी जैसे अलग-अलग स्टाइल आजमा सकती हैं। इन हेयर स्टाइल्स से न केवल आपके बाल सुरक्षित रहेंगे, बल्कि आपको एक नया और आकर्षक लुक भी मिलेगा।
इसके अलावा ये हेयर स्टाइल्स बारिश के पानी से बालों को बचाने में भी मदद करते हैं।
#4
बालों का मास्क लगाएं
मानसून के दौरान बालों की नमी खो सकती है, इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार बालों का मास्क लगाएं। आप घर पर ही नारियल तेल, जैतून तेल या एलोवेरा जेल जैसे प्राकृतिक चीजों से मास्क बना सकती हैं।
इससे आपके बाल मुलायम और चमकदार बने रहेंगे। इसके अलावा मास्क लगाने से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और उनका विकास भी बेहतर होता है।
यह बालों को पोषण देने में मदद करता है।
#5
हेयर एक्सेसरीज का करें चयन
हेयर एक्सेसरीज का सही चयन भी आपकी हेयर स्टाइल को खास बना सकता है। मानसून में हल्के हेयर बैंड, क्लिप्स या रबर बैंड का इस्तेमाल करें, ताकि आपके बाल अच्छे से सेट रहें।
ये न केवल आपके लुक को आकर्षक बनाएंगे, बल्कि बारिश और नमी से भी बालों को सुरक्षित रखेंगे। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप मानसून के दौरान भी अपने बालों को स्टाइलिश बना सकती हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकती हैं।