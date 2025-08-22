घर पर स्ट्रीट स्टाइल पावभाजी बनाना चाहते हैं? इस रेसिपी को करें ट्राई 

पावभाजी एक ऐसा व्यंजन है, जो न केवल बच्चों को पसंद आता है, बल्कि बड़ों को भी इसका स्वाद बहुत पसंद आता है। यह मुंबई की गलियों का मशहूर स्नैक है। पावभाजी की खासियत इसकी मसालेदार और तैलीय सब्जियों की ग्रेवी है, जिसे नरम पाव के साथ परोसा जाता है। आइए आज हम आपको स्ट्रीट स्टाइल पावभाजी की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

सामग्री पावभाजी के लिए जरूरी सामान 3-4 आलू, थोड़े मटर, आधी फूलगोभी, 1-2 टमाटर, आधी शिमला मिर्च, 2-3 हरी मिर्च, थोड़ा लहसुन, थोड़ा अदरक का पेस्ट, पावभाजी मसाला, नमक (स्वाद के अनुसार), नींबू का रस, मक्खन, पत्तेदार धनिया, पाव, प्याज और हरी मिर्च (सजाने के लिए)। आप चाहें तो इन सामग्रियों को अपने जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं।

ग्रेवी पावभाजी की ग्रेवी बनाने का तरीका पावभाजी की ग्रेवी बनाने के लिए पहले गोभी, मटर और आलू को उबालकर मैश कर लें। अब एक कढ़ाई में मक्खन गर्म करें, फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर डालकर पकाएं जब तक कि टमाटर नरम न हो जाएं। अब इसमें उबले हुए सब्जियों का मिश्रण डालें और पाव भाजी मसाला, नमक और नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह से पकाएं।

पाव पावभाजी के लिए पाव बनाने का तरीका पाव के लिए सबसे पहले आटे को गूंध लें और उसे 5-6 छोटी लोइयों में बांट लें। अब हर लोई को गोल आकार दें और उसे हल्का सा बेल लें। इसके बाद इन बेली हुई लोइयों को साइड में रखें। अब एक तवे को गर्म करके उस पर थोड़ा मक्खन फैलाएं, फिर इन बेली हुई लोइयों को तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। इसी तरह सारे पाव बना लें।