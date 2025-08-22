सितंबर में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, यात्रा का मजा होगा दोगुना

सितंबर में मानसून अपने अंतिम चरण में होता है इसलिए यह यात्रा करने का सही समय है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और कई जगहों पर त्योहारों की धूम होती है। इन त्योहारों में शामिल होकर आप अपने सफर को यादगार बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस महीने में स्कूल और कॉलेज की छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं, जिससे पर्यटकों की भीड़ कम होती है। आइए सितंबर में घूमने के लिए बेहतरीन जगहें जानते हैं।

#1 कश्मीर सितंबर में कश्मीर का मौसम बेहद खूबसूरत रहता है, जो इसे यात्रा के लिए आदर्श बनाता है। यहां के हरे-भरे मैदान और ठंडी हवा पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसके अलावा सितंबर में कश्मीर में 'सफरन' यानी सफेद रंग के फूल खिलते हैं, जो कि यहां की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। यहां आकर आप डल झील में शिकारा नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। साथ ही गुलमर्ग की केबल कार की सवारी भी कर सकते हैं।

#2 राजस्थान राजस्थान में सितंबर में गर्मी होती है, लेकिन इस महीने में पर्यटकों की भीड़ कम होती है। यहां आकर आप जैसलमेर के सुनहरे रेगिस्तान, जयपुर के हवा महल और उदयपुर की झीलों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा सितंबर में राजस्थान में कई स्थानीय त्योहार भी होते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगे। यहां की संस्कृति और विरासत को करीब से जानने का यह एक बेहतरीन मौका है।

#3 लद्दाख सितंबर लद्दाख जाने का बेहतरीन समय है। इस दौरान यहां का मौसम सुहावना रहता है और आप यहां की खूबसूरती का पूरा आनंद ले सकते हैं। यहां आकर आप पैंगोंग झील, खारदुंग ला पास और नुब्रा घाटी जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं और स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

#4 कर्नाटक कर्नाटक भारत का एक प्रमुख राज्य है, जहां कई ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं। सितंबर में यहां मौसम सुहावना रहता है, जिससे आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। कर्नाटक में घूमने लायक जगहों में मैसूर का महल, हलेबीडु का मंदिर और हम्पी का प्राचीन नगर शामिल हैं। इसके अलावा यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को भी निहार सकते हैं। यहां की संस्कृति और इतिहास को करीब से जानने का यह एक बेहतरीन मौका है।