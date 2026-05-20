दक्षिण भारतीय शैली में आम वाले चावल बनाना है आसान, अपनाएं ये तरीका

दक्षिण भारत में आम वाले चावल का स्वाद बहुत पसंद किया जाता है। यह एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। इस व्यंजन की खासियत इसकी तीखी और खट्टी चटनी है, जो इसे और भी लाजवाब बनाती है। आइए जानते हैं कि आम के चावल बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है और इसे बनाने का तरीका क्या है।

सामग्री आम वाले चावल बनाने के लिए जरूरी सामग्रियां आम वाले चावल बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, जैसे 2 कप बासमती चावल, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 चम्मच सरसों के दाने, 1 चुटकी हींग, 2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), नमक (स्वादानुसार), 1 कप कच्चा आम (कदूकस किया हुआ), थोड़ी करी पत्तियां, 4-5 काजू, 1 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच चने की दाल और थोड़ा-सा नींबू का रस। आप चाहें तो इन सामग्रियों को अपने मन-मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं।

स्टेप-1 चावल पकाने का तरीका सबसे पहले चावल को धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें, फिर पानी निकालकर प्रेशर कुकर में 4 कप पानी के साथ डालें और 2 सीटी आने के बाद गैस बंद कर दें। इसके बाद चावल को ठंडा होने दें। ठंडा होने पर चावलों को एक प्लेट में फैलाकर रख दें ताकि वे चिपक न जाएं। यह तरीका चावल को सही तरीके से पकाने में मदद करता है।

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स्टेप-2 मसाला तैयार करने का तरीका आम के चावल का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर इसमें सरसों के दाने डालें और जब ये चटकने लगे तो इसमें करी पत्तियां और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें उड़द की दाल और चने की दाल डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें काजू डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। अंत में इसमें कदूकस किया हुआ कच्चा आम डालकर 2-3 मिनट तक भूनें।

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