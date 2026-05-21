रेस्टोरेंट स्टाइल राजमा बनाना चाहते हैं? इन 5 गलतियों से बचें

राजमा एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे बनाने में कुछ खास तकनीकों और टिप्स का ध्यान रखना जरूरी है। अक्सर लोग बिना सोचे-समझे राजमा बनाते हैं, जिससे उसका स्वाद वैसा नहीं आता जैसा रेस्टोरेंट में मिलता है। इस लेख में हम उन गलतियों पर चर्चा करेंगे, जिनसे बचकर आप अपने घर के राजमा को भी रेस्टोरेंट जैसा बना सकते हैं।

#1 राजमा को ठीक से न भिगोना राजमा बनाने से पहले बीन्स को भिगोना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे सीधे पकाने लगते हैं तो वे ठीक से पक नहीं पाते और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए राजमा को कम से कम 6-8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें, फिर उन्हें छानकर इस्तेमाल करें। इससे राजमा नरम हो जाएंगे और पकाने में आसानी होगी। यह तरीका आपके राजमा को रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देगा।

#2 मसालों का सही अनुपात न रखना राजमा में मसालों का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा या कम मसाले डाल देंगे तो इसका स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा थोड़ी मात्रा में मसाले डालें और फिर स्वादानुसार मिलाएं। इसमें जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला का सही मिश्रण होना चाहिए। इसके अलावा अदरक-लहसुन का पेस्ट भी जरूरी है ताकि राजमा में एक अच्छा तड़का लगे और उसका स्वाद बढ़े। सही मसाले डालने से आपका राजमा रेस्टोरेंट जैसा बनेगा।

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#3 टमाटर को ठीक से न पकाना राजमा की ग्रेवी में टमाटर का बहुत अहम रोल होता है। अगर आप टमाटर को ठीक से नहीं पकाते तो ग्रेवी गाढ़ी नहीं बन पाती और उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसलिए टमाटर को पहले अच्छी तरह से पकाएं, फिर उसमें अन्य सामग्री मिलाएं। टमाटर को नरम होने तक पकाना चाहिए ताकि वह अच्छी तरह से मिल जाए। इससे आपका राजमा रेस्टोरेंट जैसा बनेगा और उसका स्वाद भी बढ़िया रहेगा।

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#4 प्याज को जलाना प्याज जलाकर डालने से राजमा का स्वाद बिगड़ जाता है इसलिए प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें। प्याज को धीमी आंच पर भूनें ताकि उसका कच्चापन चला जाए और वह नरम हो जाए। इसके अलावा प्याज को अच्छी तरह से भूनने से उसमें मौजूद तेल निकल आता है, जिससे राजमा की ग्रेवी में एक अच्छा तड़का लगता है और उसका स्वाद बढ़ जाता है। सही तरीके से भुने प्याज से आपका राजमा रेस्टोरेंट जैसा बनेगा।