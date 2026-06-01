घर पर बनाए जा सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस, जानिए तरीका

फ्राइड राइस एक ऐसा व्यंजन है, जिसे ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। रेस्टोरेंट में मिलने वाला फ्राइड राइस अपने स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है। अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस बनाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। इसमें हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने फ्राइड राइस को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#1 चावल को सही तरीके से पकाएं फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले चावल को सही तरीके से पकाना बहुत जरूरी है। इसके लिए लम्बे दाने वाले चावल का उपयोग करें और उन्हें धोकर 30 मिनट तक भिगो दें, फिर एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें चावल डालें। जब चावल लगभग पक जाएं तो उन्हें छान लें और ठंडा होने दें। इससे चावल एक-दूसरे से अलग हो जाएंगे और फ्राइड राइस में चिपचिपाहट नहीं होगी।

#2 सब्जियों का चयन करें फ्राइड राइस में आप अपनी पसंदीदा सब्जियां शामिल कर सकते हैं। इसके लिए गाजर, मटर, शिमला मिर्च, हरी बीन्स और मकई अच्छे विकल्प हो सकते हैं। सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि वे जल्दी पक जाएं और उनका रंग भी बरकरार रहे। अगर आपके पास पहले से जमी हुई सब्जियां हैं तो उन्हें पहले उबाल लें और फिर उन्हें ठंडा करके उपयोग करें। इससे फ्राइड राइस में ताजगी बनी रहेगी और वे देखने में भी अच्छे लगेंगे।

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#3 मसालों का सही मिश्रण बनाएं फ्राइड राइस में मसालों का सही मिश्रण बहुत अहम होता है। इसके लिए सोया सॉस, सिरका, हरी मिर्च का सॉस और सफेद मिर्च पाउडर का उपयोग करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा खास सॉस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मसालों को अच्छी तरह मिलाएं ताकि हर चावल पर उनका स्वाद बराबर फैले। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा तिल का तेल भी मिला सकते हैं, जिससे इसे एक अलग ही खुशबू मिलेगी।

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#4 तलने का तरीका अपनाएं फ्राइड राइस को तलने के लिए गहरी कढ़ाई का उपयोग करें और उसमें थोड़ा तेल गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालें और उन्हें सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें पहले से तैयार की गई सब्जियां डालें और उन्हें अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें पकाए हुए चावल डालें और सभी मसालों को मिलाकर अच्छी तरह से तलें। ध्यान रखें कि चावल ज्यादा न पकें ताकि वे टूटें नहीं।