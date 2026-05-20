बिना तेल के आसानी से बनाया जा सकता है कच्चे आम का अचार, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

अचार भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है। अचार के बिना खाने का मजा अधूरा सा लगता है। खासतौर पर गर्मियों में तो अचार खाने का मजा ही कुछ और होता है। आज हम आपको बिना तेल के कच्चे आम का अचार बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। यह अचार न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

#1 कच्चे आम और मसालों की करें तैयारी कच्चे आम और मसालों की तैयारी इस प्रक्रिया का पहला कदम है। इसके लिए सबसे पहले 500 ग्राम कच्चे आम को धोकर छील लें, फिर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद 2 बड़े चम्मच सरसों के दाने, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर को अलग-अलग पीसकर पाउडर बना लें। इन मसालों को एक कटोरे में मिलाकर रख दें ताकि वे तैयार हो जाएं।

#2 नमक लगाना है जरूरी कच्चे आम के टुकड़ों पर नमक लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे अचार जल्दी तैयार होता है और उसका स्वाद भी बढ़िया आता है। इसके लिए सबसे पहले कटी हुई कच्चे आम के टुकड़ों पर स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिला लें। इसके बाद इन्हें एक साफ सूखे कांच के जार में भर दें और जार को धूप में रखें ताकि नमक अच्छे से घुल जाए और आम सूख जाएं। इस प्रक्रिया में लगभग 2-3 दिन लग सकते हैं।

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#3 मसाले मिलाना है अगला कदम अब बारी आती है मसालों को मिलाने की। इसके लिए पहले तैयार किए गए मसाले वाले मिश्रण को कटी हुई कच्चे आम वाले जार में डालकर अच्छे से मिला दें ताकि सभी आम पर मसाले अच्छे से लग जाएं। इसके बाद जार को ढक्कन से ढककर धूप में रखें। इस अचार को तैयार होने में लगभग 5-6 दिन लग सकते हैं। हर दिन अचार को खोलकर मिलाएं ताकि मसाले अच्छे से घुल जाएं।

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#4 गुड़ का सिरका बनाने का तरीका गुड़ का सिरका बनाने के लिए सबसे पहले 100 ग्राम गुड़ को थोड़े पानी में उबालें जब तक कि वह पूरी तरह से घुल न जाए। इसके बाद इस घुले हुए गुड़ में 1 चम्मच काला नमक और स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे अचार वाले जार में डाल दें। इसके बाद अचार को फिर से धूप में रखें ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं।