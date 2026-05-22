घर पर आसानी से बनाएं रसभरी जैम, जानिए तरीका

जैम का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में ब्रेड पर लगाने वाले मीठे पेस्ट की तस्वीर बनने लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रेड के अलावा जैम को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? उदाहरण के लिए रसभरी जैम को मिठाई या फिर आइसक्रीम के साथ परोस सकते हैं। आइए आज हम आपको रसभरी जैम बनाने का तरीका बताते हैं, जिसे घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

सामान रसभरी जैम बनाने के लिए जरूरी सामान 12 कप रसभरी, 1 कप चीनी, 1/4 कप पानी, आधा चम्मच नींबू का रस, 1 चुटकी नमक, 1/8 चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। ध्यान दें: अगर आपको मीठा कम पसंद है तो चीनी की मात्रा अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा करें। इसी तरह अगर आपको दालचीनी और इलायची का पाउडर पसंद नहीं है तो इनकी जगह इन मसालों का अर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

रेसिपी रसभरी जैम बनाने का तरीका सबसे पहले एक पैन में रसभरी, चीनी और पानी को डालकर 10 से 15 मिनट तक उबालें। जब रसभरी नरम हो जाए तो इसे चम्मच से मैश करें, फिर इसमें नींबू का रस, नमक, दालचीनी का पाउडर और इलायची का पाउडर मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं और जब यह गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें। इसके बाद रसभरी जैम को ठंडा करके एक कांच की बंद डिब्बे में भरकर फ्रिज में रखें।

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स्टोर रसभरी जैम को कैसे रखें सुरक्षित? रसभरी जैम को कांच की बंद डिब्बे में रखना अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे यह लंबे समय तक ठीक रहता है। अगर आप रसभरी जैम को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो उसे फ्रिज में रखें। हालांकि, ध्यान रखें कि जैम को हर बार इस्तेमाल करने के बाद ही डिब्बे को बंद करें ताकि इसमें हवा न जाए। ऐसे रसभरी जैम 2 से 3 हफ्ते तक अच्छा रहेगा।

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