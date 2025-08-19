बिना प्याज और लहसुन के स्वादिष्ट राजमा बनाने के लिए ट्राई करें ये रेसिपी

राजमा एक लोकप्रिय उत्तर भारतीय खाना है, जिसे आमतौर पर प्याज और लहसुन के साथ बनाया जाता है। हालांकि, कई लोग ऐसे खाने से परहेज करते हैं, जिनमें प्याज और लहसुन होता है। ऐसे लोग राजमा को भी नहीं खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज और लहसुन के बिना भी राजमा को स्वादिष्ट बनाया जा सकता है? आइए बिना प्याज और लहसुन के राजमा की रेसिपी जानते हैं।

स्टेप-1 राजमा को भिगोएं राजमा को भिगोना एक जरूरी पहला कदम है। इसे भिगोने से राजमा नरम और आसानी से पकता है। इसके लिए राजमा को रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दें। अगर आप जल्दी पकाना चाहते हैं तो कम से कम 4-5 घंटे पहले राजमा को पानी में भिगो दें। इसके बाद राजमा को छानकर एक पैन में डालें और उसमें पानी मिलाकर पकाएं। इससे राजमा नरम और रसीला बनेगा।

स्टेप-2 मसालों का करें इस्तेमाल प्याज और लहसुन के बिना भी राजमा को मसालों से स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। इन मसालों को अच्छे से भूनें ताकि उनकी खुशबू आए। इसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालें और उसे अच्छे से पकाएं। मसाले अच्छे से पकने के बाद इसमें उबले हुए राजमा डालें।

स्टेप-3 दही का करें इस्तेमाल दही भी राजमा का स्वाद बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर आप चाहें तो उबले हुए राजमा को दही वाले ग्रेवी में बना सकते हैं। इसके लिए एक कटोरे में दही, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर ग्रेवी तैयार करें। अब इस ग्रेवी को धीमी आंच पर पकाएं और इसमें उबले हुए राजमा डाल दें। इससे राजमा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और इसे रोटी या चावल दोनों के साथ खाया जा सकता है।