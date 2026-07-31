पंजाबी स्टाइल सफेद मक्खन की रेसिपी

घर पर पंजाबी स्टाइल में बनाकर खाएं सफेद मक्खन, बढ़ाएगा व्यंजनों का स्वाद

लेखन सयाली 06:04 pm Jul 31, 202606:04 pm

क्या है खबर?

पंजाब का सफेद मक्खन एक प्रसिद्ध और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो न केवल खाने में मजेदार होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। यह मक्खन खासकर सर्दियों में खाने के साथ परोसा जाता है। इस लेख में हम आपको पंजाबी स्टाइल में सफेद मक्खन बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर ही इस लाजवाब व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। आप इसे पराठों और अन्य व्यंजनों के साथ खा सकते हैं।