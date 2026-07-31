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घर पर पंजाबी स्टाइल में बनाकर खाएं सफेद मक्खन, बढ़ाएगा व्यंजनों का स्वाद
पंजाबी स्टाइल सफेद मक्खन की रेसिपी

घर पर पंजाबी स्टाइल में बनाकर खाएं सफेद मक्खन, बढ़ाएगा व्यंजनों का स्वाद

लेखन सयाली
Jul 31, 2026
06:04 pm
क्या है खबर?

पंजाब का सफेद मक्खन एक प्रसिद्ध और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो न केवल खाने में मजेदार होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। यह मक्खन खासकर सर्दियों में खाने के साथ परोसा जाता है। इस लेख में हम आपको पंजाबी स्टाइल में सफेद मक्खन बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर ही इस लाजवाब व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। आप इसे पराठों और अन्य व्यंजनों के साथ खा सकते हैं।

#1

मलाई से मक्खन कैसे बनाएं?

सबसे पहले ताजा मलाई को एक बर्तन में डालकर उसे अच्छे से फेटें। फेंटने के बाद उसमें थोड़ा-सा नमक मिलाएं।

अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए। लगातार चलाते रहें, ताकि वह जल न जाए।

जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसे ठंडा होने दें। ठंडा होने पर उसे किसी साफ-सुथरी बोतल में भरकर ठंडे स्थान पर रख दें। इस तरह आपका घर का बना पंजाबी सफेद मक्खन तैयार हो जाएगा।

#2

घी से मक्खन बनाने का तरीका

घी से मक्खन बनाने के लिए सबसे पहले घी को एक पैन में गर्म करें। जब घी पूरी तरह से पिघल जाए तो उसमें फेंटा हुआ दूध डालें और मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं।

इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें , जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए। लगातार चलाते रहें, ताकि मिश्रण जल न जाए।

जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसे ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे साफ-सुथरी बोतल में भरकर रख दें।

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#3

दही से मक्खन बनाने का तरीका

दही से मक्खन बनाने के लिए सबसे पहले दही को एक पैन में डालकर उसे धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि उसका पानी पूरी तरह से सूख न जाए।

जब पानी सूख जाए तो उसमें थोड़ा-सा नमक मिलाएं और मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें।

ठंडा होने पर इसे किसी साफ-सुथरी बोतल में भरकर ठंडे स्थान पर रख दें। इस तरह आपका घर का बना पंजाबी सफेद मक्खन तैयार हो जाएगा।

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#4

मक्खन का उपयोग कैसे करें?

अब जब आपका पंजाबी सफेद मक्खन तैयार हो चुका है तो आप इसका इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकते हैं। रोटी या पराठे पर लगाकर खाएं या फिर दाल-सब्जी के साथ परोसें।

इसके अलावा आप इसे चावल या खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं। इस मक्खन का उपयोग आप अपने खाने में स्वाद जोड़ने के लिए कर सकते हैं।

यह न केवल आपके खाने को लाजवाब बनाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद रहेगा।

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