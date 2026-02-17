LOADING...
ताजगी से भरपूर ग्रीक सलाद को घर पर बनाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीका

लेखन अंजली
Feb 17, 2026
11:44 am
क्या है खबर?

ग्रीक सलाद एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह सलाद न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें ताजगी भरी और प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाता है, जो आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। आइए आज हम आपको ग्रीक सलाद बनाने के लिए जरूरी चीजें और तरीका बताते हैं, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकें।

सामग्रियां

ग्रीक सलाद के लिए जरूरी चीजें

ग्रीक सलाद बनाने के लिए आपको कुछ सरल और आसानी से मिलने वाली चीजों की जरूरत पड़ेगी। इनमें टमाटर, खीरा, प्याज, हरी मिर्च, जैतून का तेल, नींबू का रस, ओरिगैनो, नमक और काली मिर्च शामिल हैं। आप चाहें तो इसमें फेटा चीज भी मिला सकते हैं, जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देगा। इन सभी चीजों को एक साथ लाकर आप एक बेहतरीन ग्रीक सलाद तैयार कर सकते हैं।

#1

टमाटर और खीरे को काटें

सबसे पहले टमाटर और खीरे को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। ध्यान रखें कि सब्जियां ताजगी भरी होनी चाहिए ताकि सलाद का स्वाद बेहतरीन रहे। आप चाहें तो टमाटर और खीरे को गोल या चौकोर आकार में काट सकते हैं, जैसा कि आपको पसंद हो। इनका आकार ऐसा होना चाहिए कि सलाद देखने में आकर्षक लगे और खाने में भी अच्छा लगे। इससे सलाद का लुक और स्वाद दोनों ही बढ़िया बनेगा।

#2

प्याज को भी तैयार करें

अब बारी आती है प्याज की। प्याज को पतले-पतले स्लाइस में काट लें ताकि खाने में इसका तीखापन कम हो जाए। आप चाहें तो प्याज को थोड़ी देर पानी में भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसका तीखापन कम हो जाएगा और यह खाने में नरम लगेगी। इस तरह से आपका सलाद और भी स्वादिष्ट बन जाएगा।

#3

सलाद का ड्रेसिंग बनाएं

ग्रीक सलाद के लिए ड्रेसिंग बहुत अहम होती है, जो इसके स्वाद को बढ़ाती है। इसके लिए जैतून का तेल, नींबू का रस, ओरिगैनो, नमक और काली मिर्च को एक साथ मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, जो इसे थोड़ा मीठा बना देगा। इस ड्रेसिंग को अच्छी तरह मिलाकर तैयार करें ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं और सलाद का स्वाद बेहतरीन हो जाए।

#4

सभी चीजों को मिलाएं

अब तैयार की हुई सभी सब्जियों को एक बड़े बर्तन में डालकर ऊपर से ड्रेसिंग डालें और अच्छे से मिलाएं ताकि सभी सब्जियां अच्छी तरह से ड्रेसिंग के साथ मिल जाएं। इस चरण में ध्यान रखें कि सलाद अधिक मिक्स न करें ताकि इसकी बनावट बरकरार रहे। इसके बाद आप इस स्वादिष्ट सलाद को परोस सकते हैं। यह न केवल देखने में आकर्षक लगेगा बल्कि खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होगा।

