एयर फ्रायर का इस्तेमाल करके आसानी से बनाया जा सकता है पनीर टिक्का, जानिए कैसे

पनीर टिक्का एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है, जिसे आमतौर पर ओवन या ग्रिल पर बनाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि एयर फ्रायर का इस्तेमाल करके भी इसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है? एयर फ्रायर पनीर टिक्का न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। आइए आज हम आपको एयर फ्रायर में पनीर टिक्का बनाने का तरीका बताते हैं।

सामग्रियां पनीर टिक्का के लिए जरूरी चीज़ें एयर फ्रायर पनीर टिक्का बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें शामिल हैं: 500 ग्राम पनीर (बड़े-बड़े टुकड़ों में कटा हुआ), 1 कप दही, 2 बड़े चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार), 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, शिमला मिर्च और प्याज के टुकड़े।

स्टेप-1 पनीर को मसाले में भिगोएं एयर फ्रायर पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को मसाले में भिगोना होगा। इसके लिए एक बड़े बर्तन में दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण में पनीर के टुकड़ों को डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी पनीर के टुकड़ों पर मसाला लग जाए। इसे कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें ताकि मसाले अच्छी तरह से पनीर में समा जाएं।

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स्टेप-2 पनीर को सींख में लगाएं मसाले में भिगोने के बाद, पनीर के टुकड़ों को सींख में लगाएं। आप चाहें तो बीच-बीच में शिमला मिर्च और प्याज के टुकड़े भी लगा सकते हैं। इससे टिक्के को एक अच्छा रूप मिलेगा और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। अगर आपके पास लकड़ी के सींख हैं तो उन्हें पहले पानी में भिगो दें ताकि वे जलें नहीं। इसके बाद सभी सींख तैयार हो जाएंगे और आप उन्हें एयर फ्रायर में पकाने के लिए तैयार हो जाएंगे।

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स्टेप-3 एयर फ्रायर में पनीर टिक्का पकाएं अब एयर फ्रायर को पहले से गर्म करें और उसमें मसाले में भिगोया हुआ पनीर टिक्का रखें। एयर फ्रायर को 180 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें और लगभग 10-15 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में टिक्के को पलटते रहें ताकि सभी तरफ से समान रूप से पक जाएं। जब आपको लगे कि टिक्के सुनहरे भूरे रंग के हो गए हैं तो उन्हें बाहर निकाल लें। आप चाहें तो इन्हें नींबू के रस और हरी चटनी के साथ परोस सकते हैं।