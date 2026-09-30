20 मिनट में ओट्स डोसा बनाने का तरीका, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

ओट्स डोसा बनाने के बाद आप इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें मसाले मिला सकते हैं। इसके लिए आप तड़का लगा सकते हैं, जिसमें सरसों, उड़द दाल, चना दाल, और सूखी लाल मिर्च का उपयोग करें।

इसके अलावा आप इसमें नारियल का बुरादा भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इस तरह से आपका ओट्स डोसा तैयार हो जाएगा, जो न केवल सेहतमंद है बल्कि खाने में भी बहुत अच्छा लगता है।