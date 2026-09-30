20 मिनट में ओट्स डोसा बनाने का तरीका, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
क्या है खबर?
ओट्स डोसा एक सेहतमंद और स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप सिर्फ 20 मिनट में बना सकते हैं। यह डोसा न केवल स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें कम कैलोरी होती है और यह फाइबर से भरपूर है। इस लेख में हम आपको ओट्स डोसा बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।
सामग्रियां
जरूरी सामग्री
ओट्स डोसा बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि ओट्स, सूजी, दही, नमक, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ता, हरी धनिया, पत्तेदार सब्जियां (जैसे पालक या मेथी), और तेल।
आप इन चीजों को अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अपने पसंदीदा मसाले भी मिला सकते हैं जैसे कि हल्दी, मिर्च पाउडर, और गरम मसाला।
पहला स्टेप
ओट्स को पीसकर तैयार करें
सबसे पहले आपको ओट्स को बारीक पीसना होगा। इसके लिए आप मिक्सर का उपयोग कर सकते हैं। ओट्स को बारीक पीसने के बाद उन्हें एक बर्तन में सूजी के साथ मिलाकर अलग रख दें।
सूजी का उपयोग करने से डोसा कुरकुरा बनेगा और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा दही भी मिला सकते हैं, जिससे डोसा और भी स्वादिष्ट हो जाएगा।
दूसरा स्टेप
घोल तैयार करें
अब आपको डोसे का घोल तैयार करना होगा।
इसके लिए पिसे हुए ओट्स और सूजी के मिश्रण में थोड़ा पानी डालकर घोल बनाएं। ध्यान रखें कि घोल न तो बहुत पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा हो, बल्कि ऐसा हो जो आसानी से फैल सके।
इसके बाद इस घोल में नमक, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ता, और हरी धनिया मिलाएं। आप चाहें तो इसमें पत्तेदार सब्जियां भी मिला सकते हैं।
तीसरा स्टेप
डोसा सेंकने का तरीका
अब आपको तवे को गर्म करके उस पर थोड़ा तेल फैलाना होगा ताकि डोसा अच्छे से सिक जाए।
इसके बाद एक करछी घोल लेकर तवे पर गोल-गोल घुमाते हुए फैलाएं। डोसे को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंक लें। इसी तरह बाकी के घोल से भी डोसे तैयार कर लें।
आप इन डोसो को नारियल चटनी या सांभर के साथ परोस सकते हैं। यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
चौथा स्टेप
स्वादिष्ट बनाने के तरीके
ओट्स डोसा बनाने के बाद आप इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें मसाले मिला सकते हैं। इसके लिए आप तड़का लगा सकते हैं, जिसमें सरसों, उड़द दाल, चना दाल, और सूखी लाल मिर्च का उपयोग करें।
इसके अलावा आप इसमें नारियल का बुरादा भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इस तरह से आपका ओट्स डोसा तैयार हो जाएगा, जो न केवल सेहतमंद है बल्कि खाने में भी बहुत अच्छा लगता है।