बिना मैदे के वाइट सॉस पास्ता बनाना भी है आसान, जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
वाइट सॉस पास्ता एक स्वादिष्ट और मलाईदार व्यंजन है, जिसे बच्चे और बड़े, सभी पसंद करते हैं। आमतौर पर इसे बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप मैदे से परहेज कर रहे हैं तो भी आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको बिना मैदे का इस्तेमाल किए वाइट सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार को खुश कर सकें।
#1
पास्ता उबालने का तरीका
वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आपको पास्ता उबालना होगा। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें।
जब पानी उबल जाए तो उसमें पास्ता डालकर 8-10 मिनट तक पकाएं, जब तक कि वह नरम न हो जाए। पास्ता पकने के बाद उसे छान लें और ठंडे पानी से धो लें, ताकि उसकी गर्मी कम हो जाए।
इससे पास्ता अच्छे से पक जाएगा और उसका स्वाद भी बेहतरीन होगा।
#2
सब्जियों को भूनना
अब बारी आती है सब्जियों को पकाने की। आप अपनी पसंदीदा सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, मटर और मकई आदि।
इसके लिए एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटी हुई सब्जियां डालकर उन्हें मध्यम आंच पर पकाएं, जब तक कि वे नरम न हो जाएं।
इसमें थोड़ा नमक और काली मिर्च मिलाएं, ताकि सब्जियों का स्वाद बढ़ सके। इससे आपका वाइट सॉस पास्ता और भी स्वादिष्ट बनेगा।
#3
वाइट सॉस तैयार करना
वाइट सॉस पास्ता के लिए आपको एक मलाईदार सॉस तैयार करना होगी, जिसमें मैदे की जगह पनीर और गोभी का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके लिए एक पैन में थोड़ा मक्खन पिघलाएं और उसमें बराबर मात्रा में दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें पनीर और उबली हुई गोभी का पिसा हुआ मिश्रण डालें और लगातार चलाते रहें।
इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसमें स्वादानुसार नमक और चीज मिलाएं।
#4
पास्ता को मिलाना
जब आपका वाइट सॉस तैयार हो जाए तो इसमें उबला हुआ पास्ता डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सॉस पूरे पास्ता पर अच्छी तरह से फैल जाए। इस मिश्रण को धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाएं, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिल जाएं।
आप चाहें तो इसमें कसा हुआ चीज भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब इसे गर्मा-गर्म परोसें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें।