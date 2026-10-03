बिना मैदे के वाइट सॉस पास्ता बनाना भी है आसान, जानिए इसकी आसान रेसिपी

वाइट सॉस पास्ता के लिए आपको एक मलाईदार सॉस तैयार करना होगी, जिसमें मैदे की जगह पनीर और गोभी का इस्तेमाल किया जाएगा।

इसके लिए एक पैन में थोड़ा मक्खन पिघलाएं और उसमें बराबर मात्रा में दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें पनीर और उबली हुई गोभी का पिसा हुआ मिश्रण डालें और लगातार चलाते रहें।

इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसमें स्वादानुसार नमक और चीज मिलाएं।